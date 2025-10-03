91ª Expocaf movimenta Aeroclube de Sergipe neste sábado, em Aracaju

O Aeroclube de Sergipe será palco, neste sábado (4), da 91ª edição da Expocaf – Exposição de Veículos Antigos do Farol. A partir das 14h, o público poderá conferir de perto mais de 60 automóveis clássicos e também aeronaves, em um verdadeiro passeio pela história do antigomobilismo. A entrada é gratuita.

Com modelos que marcaram diferentes épocas, a mostra é uma oportunidade para relembrar memórias, conhecer curiosidades e viver uma experiência única. Além da exposição, a programação contará com música ao vivo da banda Vin Tape, garantindo uma tarde de cultura, lazer e entretenimento para toda a família.

Segundo o presidente do Clube de Veículos Antigos do Farol (CAF), Carlos Armando, a expectativa é reunir grande público. “Estaremos no Aeroclube das 14h às 19h30, prontos para receber a todos. A entrada é gratuita, mas convidamos os visitantes a contribuírem com a doação voluntária de dois quilos de alimentos não perecíveis, destinados ao nosso projeto CAF Solidário, que apoia instituições de caridade”, destacou.

“Será uma grande celebração: carros, aviões, música e solidariedade. Um evento feito para toda a família e para todos que amam preservar histórias e tradições”, reforçou o presidente.

Por Alexandra Brito – Foto: Arquivo Expocaf