CAMPEONATO BRASILEIRO DE QUADRILHAS JUNINAS CONSAGRA CAMPEÃ E A IMPORTÂNCIA DE FORTALECER A TRADIÇÃO

Fortes emoções marcaram a noite do último domingo, 28, durante a segunda fase da etapa nacional do 9º Campeonato Brasileiro de Quadrilhas Juninas, realizado no Ginásio Constâncio Vieira. O evento, promovido pela Confederação Brasileira de Quadrilhas Juninas (Conaqj) em parceria com o Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), revelou a quadrilha junina Garranxê, de Roraima, como a grande campeã.

A competição apresentou coreografias e enredos de grupos de várias regiões do país, que trouxeram ao palco a riqueza de suas culturas e tradições. Entre os participantes estavam Flor da Amizade (Maranhão), Simpatia da Juventude (Amapá), Portal do Sertão (Pernambuco), Chamego Bom (Goiás), Pau Melado (Distrito Federal), Luar do Sertão (Alagoas) e Pioneiros da Roça (Sergipe).

A quadrilha junina Garranxê se destacou com o tema ‘O Pulsar da Fé’, inspirado na história do primeiro e único transplantado de coração do estado. O grupo emocionou o público e os jurados com um enredo que mesclava alegria, amor, superação e fé, conquistando o primeiro lugar e levando para casa o prêmio de R$ 25 mil.

A presidente da quadrilha vencedora, Karina Ferreira, expressou sua emoção ao receber o título de melhor quadrilha brasileira de 2024. “Nós passamos 24 horas viajando em busca desse sonho, e eu estou muito feliz. Esse é um momento muito importante para nós. Só tenho gratidão por tudo que vivemos este ano e agradeço à organização desse evento lindo”, disse.

O pódio foi completado por grupos que também impressionaram com suas performances. Em segundo lugar, a quadrilha junina Pé Quente, do Ceará, apresentou o tema ‘Que Coco é Esse’, conquistando o prêmio de R$ 15 mil. A terceira colocação ficou com a Junina Sertão, que emocionou o público com ‘A Compadecida do Sertão’, uma criativa adaptação das obras do escritor Ariano Suassuna, garantindo um prêmio de R$ 10 mil.

Representando o estado anfitrião, a quadrilha junina Pioneiros da Roça alcançou o quarto lugar com o tema ‘Incandeia – um facho de luz que cega e clareia o mundo de João’. O grupo sergipano também se destacou ao apresentar o melhor casal de noivos do campeonato. Em nome do Governo do Estado, o diretor de Cultura da Funcap, Eugênio Enéas, agradeceu a todas as quadrilhas juninas participantes. “Cada uma delas contribuiu para o sucesso deste espetáculo cultural. Foram três dias magníficos de festa, entusiasmo e alegria, reunindo pessoas de todos os cantos do Brasil. O mais importante é o fortalecimento e a valorização do nosso patrimônio cultural nacional, as quadrilhas juninas. Parabéns a todos os estados participantes por manterem viva essa tradição”, afirmou.

Fortalecimento da tradição

O Campeonato Brasileiro de Quadrilhas Juninas também olha para o futuro, buscando revitalizar o movimento junino e honrar o legado daqueles que fortaleceram essa tradição em Sergipe. Durante o evento, foram prestadas homenagens a ex-quadrilheiros sergipanos que deixaram uma marca na história das festas juninas do estado: João Cardoso Filho, marcador da quadrilha Chapéu de Couro; Antônio Sérgio Lima, marcador e fundador da quadrilha Forrobodó; e Gilberto Lima Barreto, marcador da quadrilha Maracangaia.

Thaisa Santos Barreto, filha de Gilberto Lima Barreto, recebeu o certificado de reconhecimento póstumo em nome de seu pai. “Ele era um marcador extremamente dedicado e apaixonado, o que o tornou o melhor marcador da Maracangaia. Tenho certeza de que ele estaria emocionado e grato por essa homenagem. Sinto muita gratidão por estar aqui hoje. Ele deixa um legado de amor às tradições juninas, muitas lembranças felizes e uma grande saudade”, contou Thaisa.

O presidente da Conaqj, Hamilton Tatu, destacou a importância de João Cardoso Filho. “Cardosinho foi bicampeão à frente da Chapéu de Couro, conquistando títulos na Bahia e em Pernambuco numa época em que sequer existiam campeonatos estaduais e nacionais. Sua força de vontade e paixão pela tradição junina são exemplos que inspiram as novas gerações. Este evento não apenas celebra o movimento junino atual, mas também homenageia aqueles que pavimentaram o caminho até aqui. Nosso objetivo é duplo: fomentar as quadrilhas existentes e incentivar o retorno daquelas que estão inativas. Afinal, estamos no país do forró. O sucesso deste campeonato é fruto da parceria extraordinária entre a Conaqj, o Governo de Sergipe e a Funcap”, afirmou.

Quadrilhas juninas

Embora o Campeonato Brasileiro de Quadrilhas Juninas tenha chegado ao fim, a celebração da cultura junina em Sergipe está longe de terminar. As quadrilhas continuarão encantando o público com apresentações na Vila do Forró até 31 de julho, além de ser presença recorrente na programação da Segundona do Turista, que acontece todas às segundas-feiras na histórica Rua de São João.

Por Eliane Cardoso

Foto: Marco Ferro