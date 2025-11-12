A arte feita à mão brilha na CASACOR Sergipe 2025, no bairro Farolândia

Na CASACOR Sergipe 2025, a arte manual assume o protagonismo. Inspirada pelo tema Semear Sonhos, a mostra transforma o artesanato em fios que entrelaçam saberes ancestrais, pertencimento e sustentabilidade. Neste ano, todos os 31 ambientes celebram a arte feita à mão, em um tributo à sensibilidade e à identidade do povo nordestino.

Cada espaço apresenta uma curadoria cuidadosa de peças assinadas por artesãs e artesãos sergipanos e da região Nordeste, que imprimem em suas criações a beleza do tempo, da memória e da tradição. Nomes que dão forma e alma às obras e talentos que fazem do artesanato uma linguagem viva e pulsante.

Oriundos de municípios como Aracaju, Divina Pastora, Poço Verde, Nossa Senhora das Dores, Santana do São Francisco e Barra dos Coqueiros, esses criadores transformam barro, pedra, fibra, linha, areia, madeira e couro em poesia tangível. Suas mãos traduzem a natureza, o cotidiano e a espiritualidade de um povo que resiste e se reinventa a cada criação.

Mais do que uma exposição de design e arquitetura, a CASACOR Sergipe 2025 reafirma-se como uma vitrine de identidades, uma porta que se abre para o mundo e para os artistas locais, revelando a potência criativa de um estado riquíssimo em cultura e arte popular.

“Valorizar o artesão é reconhecer a essência do nosso território. Cada peça que compõe os ambientes deste ano carrega uma história, um modo de viver e um sonho semeado pelas mãos de quem transforma a matéria em arte. É uma forma de mostrar que o design brasileiro nasce da nossa cultura e se fortalece na união entre tradição e contemporaneidade”, destaca Mercês Souza, diretora da CASACOR Sergipe.

Cerca de 60 artistas e artesãos marcam presença na maior mostra de arquitetura, design de interiores e paisagismo da América Latina, realizada em Sergipe. Esta edição destaca-se como a mais expressiva de todas já realizadas, celebrando a força criativa e a diversidade cultural dos participantes. Nomes, como Zeus, Bené Santana, Lúcia Cruz, Sônia Souza, Bete Sorriso, Gil Apolinário, Beto Pezão, Bebeto Souza, Giovanna Arruda, Lucas Couto, Deise Oliveira, Capilé, Espedito Seleiro, Ana Caru, Fábio Sampaio, Nalin Duarte, Gabi Ettinger, Douglas Moura, Luís Carlo, José Marcos, Monica Schneider, Abraão Filho, Cachoba, as rendeiras da ASDRIN e ASDEREN, Ará, entre outros.

Homenagens a Artur Bispo do Rosário, Zé Fernandes, Melcíades de Souza, Ismar Barreto, Jenner Augusto e Leonardo Alencar, também marcam os ambientes, como parte de um roteiro histórico que presta uma reverência aos que continuam inspirando as novas gerações.

Ao enaltecer o trabalho artesanal, a mostra celebra a conexão entre passado, presente e futuro, reafirmando que o design que emociona é aquele que nasce das mãos que semeiam sonhos.

A mostra está localizada na Avenida Gov. Paulo Barreto de Menezes, 2240, no bairro Farolândia, em Aracaju, e conta com estacionamento gratuito. O evento permanece aberto de terça a sábado, das 16h às 22h, e aos domingos, das 15h às 21h. Os ingressos têm valores a partir de R$40 e estão à venda na bilheteria do evento e pelo link https://appcasacor.com.br/events/sergipe-2025, disponível no perfil @casacorsergipe.

