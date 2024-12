A Bienal Brasileira do Design Gráfico está sendo realizada em Aracaju

Por Hugo Julião*

A 14ª Bienal Brasileira de Design Gráfico, promovida pela Associação dos Designers Gráficos do Brasil (ADG Brasil), teve início nesta sexta-feira, 6 de dezembro de 2024, no Centro de Convenções AM Malls Sergipe, em Aracaju. Com entrada gratuita, o evento segue até 20 de dezembro, reunindo profissionais, estudantes e entusiastas do design em uma programação diversificada que inclui exposições, palestras, workshops e mesas-redondas.

A Bienal conta com o apoio do Governo de Sergipe, por meio da Secretaria Especial da Comunicação Social (Secom) e da Secretaria de Estado do Turismo (Setur), e celebra o design como uma ferramenta de transformação cultural, social e econômica. Nesta edição, o tema “Giros: movimentos que dão voz às nossas histórias, culturas e identidades” explora a conexão entre o design e a diversidade cultural brasileira, com curadoria da designer sergipana Samia Jacintho. Reconhecida por seu trabalho que valoriza a cultura local, Samia trouxe para o evento uma perspectiva única que reflete a riqueza das histórias e identidades do Nordeste e do Brasil.

Sergipe é o primeiro estado do Nordeste a sediar uma edição da Bienal, destacando a crescente importância da região no cenário do design nacional. A expectativa é atrair cerca de 10 mil visitantes, incluindo turistas de estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Pernambuco. Esse público movimentará a economia local, impactando setores como hotelaria, bares, restaurantes e agências de turismo.

A Bienal também é uma oportunidade para promover novos talentos do design brasileiro, com destaque para projetos e iniciativas que reforçam a criatividade e inovação do setor. Sob a curadoria de Samia Jacintho, o evento reafirma Sergipe como um polo emergente de economia criativa, impulsionando o turismo de eventos e consolidando a identidade cultural do estado no cenário nacional.

São Paulo lança rota do futebol para os apaixonados pelo esporte

Lançada em 3 de dezembro de 2024, a Rota do Futebol SP é uma iniciativa das Secretarias de Turismo e Esportes do Estado de São Paulo, em parceria com clubes de futebol e prefeituras. O projeto busca unir a paixão brasileira pelo futebol ao turismo, oferecendo aos visitantes experiências únicas que incluem estádios históricos, museus temáticos, bares, restaurantes e monumentos ligados ao esporte.

Entre os destaques estão a Vila Belmiro, em Santos, o Estádio do Pacaembu, na capital, o Museu Pelé, também em Santos, e o Museu do Futebol, em São Paulo. Esses locais oferecem visitas guiadas com acesso a salas de troféus, vestiários e até ao gramado, proporcionando uma imersão completa no universo do futebol.

Abrangendo clubes da capital, interior e litoral, a rota evidencia o futebol como um impulsionador cultural, econômico e turístico. O projeto é um convite para torcedores e turistas explorarem a história e a cultura do esporte em São Paulo, indo além das quatro linhas.

*Hugo Julião é jornalista, radialista, publicitário, diretor do portal Aracaju Magazine e diretor de Captação de Eventos da Setur-SE