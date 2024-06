A família “Baconzudos do Bob’s” aumentou: Agora tem bacon em dobro no sanduíche de frango

O “Baconzudo Chicken Crispy” completa a linha de Baconzudos da marca, lançada recentemente

A família “Baconzudos do Bob’s” agora está completa. A primeira rede de fast food e franquia do setor no Brasil, anuncia o lançamento do “Baconzudo Chicken Crispy”, que traz a combinação de frango com o dobro de fatias de bacon. Recentemente, a marca lançou os sanduíches “Baconzudo Cheddar” e o “Baconzudo Salad”, ambos com proteína 100% bovina. O novo sanduíche já está disponível nas lojas espalhadas pelo Brasil, por tempo limitado. Além de mais fatias de bacon, o Baconzudo Chicken Crispy tem mais diferenciais, a maionese de bacon e a crocância da proteína, já que o sanduíche possui duas camadas de frango empanado, em um pão brioche. “Estamos animados em ampliar o nosso cardápio de ‘Baconzudos do Bob’s. O bacon é um ingrediente que harmoniza com diversos tipos de proteína, e quem ama frango, agora pode aproveitar uma experiência ainda mais saborosa”, conta Renata Brigatti Lange, diretora de marketing do Bob’s. Além das lojas físicas, os clientes podem experimentar os “Baconzudos do Bob’s” com pedidos pelo aplicativo da marca, o “App do Bob’s” e pelas principais plataformas de delivery.

Sobre o Bob’s

O Bob´s, primeira rede de fast food e de franquias de alimentação do Brasil, fundada em 1952 no burburinho de Copacabana, rapidamente lançou moda e virou mania entre os cariocas. Sua expansão pelo Brasil começou em 1984 por meio de um bem-sucedido sistema de franquias, que segue até hoje oferecendo suporte para todos os interessados em abrir uma unidade da rede. Atualmente, são mais de 1.000 pontos de venda em todas as regiões do Brasil.

Texto e foto: Ascom/Bob’s