“A família não pode colocar seu papel na mão do Estado”, pondera Eduardo Lima

Em entrevista na Rádio Liberdade FM, no Programa Liberdade Mais, apresentado pelos jornalistas Raimundo Moraes e Anderson Machado, na manhã desta segunda-feira, dia 12, o vereador Eduardo Lima (Republicanos), disse que o papel da família é fundamental na formação de uma criança ou adolescente.

“As famílias jamais podem deixar de discutir com suas crianças e adolescentes que estão em suas casas sobre educação sexual. A família precisa sentar à mesa e conversar com seus filhos assuntos delicados como esses, provendo os valores morais, pois o estado não tem o dever sozinho de fazer isso; o estado está aqui para dar educação e levar informação e qualificação. Os pais, dentro das suas casas, precisam ensinar as crianças a vivência do dia a dia”, afirmou o parlamentar.

O parlamentar é autor do Projeto de Lei 217/2022, já aprovado em Redação Final na Câmara Municipal de Aracaju (CMA), que dispõe sobre o treinamento de profissionais de saúde e educação para identificarem abusos morais, sexuais e físicos em crianças e adolescentes.

Na entrevista, o vereador, que é presidente da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos das Crianças e Adolescentes, na Câmara, foi inquirido por uma ouvinte, sobre a necessidade da aplicação de uma prova sobre conhecimento do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), para se candidatar ao cargo de Conselheiro Tutelar; e respondeu que é favor, mas, que infelizmente, o projeto não avançou na Casa.

“A Câmara discutiu muito sobre a volta da prova, eu fui proponente do projeto, mas devido a falta de tempo hábil para aplicar a prova este ano, infelizmente não vingou. No entanto, há discussões no Ministério Público e CMDCA para que no próximo pleito a gente retorne com a prova aqui em Aracaju”, explicou.

Por Leonardo Teles

Foto: assessoria