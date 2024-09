A força econômica dos grandes eventos festivos e culturais em Sergipe

Por Hugo Julião*

Os eventos festivos e culturais de Sergipe, especialmente os tradicionais festejos juninos, têm se consolidado como uma poderosa alavanca econômica para o estado. Durante o Café Ponto Gov, realizado na sexta-feira (13), o governador Fábio Mitidieri ressaltou os expressivos resultados econômicos dessas iniciativas.

O impulso econômico dos festejos juninos 2024

Em 2024, os festejos juninos atraíram mais de 772 mil pessoas, incluindo 162 mil turistas, movimentando cerca de R$ 80 milhões na economia local. O investimento total de R$ 27 milhões, dos quais R$ 7 milhões foram captados por patrocínios, impulsionou o comércio, o setor de serviços e o turismo, com destaque para o Arraia do Povo, que ocorreu na Orla de Atalaia, em Aracaju.

A média de gastos por pessoa foi de R$ 104, enquanto diversos setores da economia foram beneficiados pela geração de empregos: 780 vagas para ambulantes, 301 para barracas de fogos, 161 para bares e restaurantes, e 344 para hotéis e pousadas. A segurança também foi prioridade, com o emprego de 8 mil profissionais, além de 612 atendimentos médicos realizados sem ocorrências graves.

O turismo e a arrecadação em alta

O turismo experimentou um forte crescimento, com o aeroporto de Aracaju registrando um aumento de 10,75% no número de passageiros. A taxa de ocupação hoteleira chegou a 92%, superando os 90% do ano anterior.

O impacto positivo dos eventos festivos também foi refletido no aumento da arrecadação. O Imposto Sobre Serviços (ISS) gerou R$ 39,3 milhões para Aracaju em junho de 2024, um salto de 27,75% em relação ao mesmo mês do ano anterior. O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) também registrou alta, arrecadando R$ 84 milhões, um incremento de 21,80% sobre junho de 2023.

Planejamento: a chave para o sucesso

O governador Mitidieri destacou que o sucesso dos eventos festivos de Sergipe está diretamente ligado ao planejamento antecipado, garantindo que o setor turístico e o comércio em geral estejam preparados para receber o público de forma eficiente.

Calendário de eventos: cultura e economia de mãos dadas

A força econômica dos eventos festivos será mantida com um calendário que se estende até março de 2025. Foi o que anunciou o governador Mitidieri também durante o Café Ponto Gov, reforçando o papel desses grandes eventos como motores do desenvolvimento cultural e turístico de Sergipe. Entre os destaques estão:

Vila da Criança (7 a 26 de outubro): Evento infantil com cinema, teatro, arena gamer e brinquedos na Orla de Atalaia.

Pré-Caju 2024 (8 a 10 de novembro): Trará dois blocos especiais com artistas como Durval Lelys e Natanzinho Lima.

Vila do Natal Iluminado (13 de dezembro a 5 de janeiro de 2025): Um cenário natalino transformará Aracaju, incluindo pista de patinação no gelo e trenzinho de Natal.

Festival de Blues e LED (6 a 12 de janeiro de 2025): Oficinas de música e gastronomia, além de shows na Praça Fausto Cardoso.

Verão Sergipe 2025 (17 de janeiro a 2 de março): Eventos culturais e esportivos em diversas praias do estado, fomentando o turismo na alta temporada.

Com um planejamento eficiente, Sergipe demonstra que a criação e realização dos grandes eventos festivos, além de promoverem a cultura local, é uma força crucial para o desenvolvimento econômico e social da região.

* Hugo Julião é jornalista, radialista, publicitário, diretor do portal Aracaju Magazine e diretor de Captação de Eventos da Setur-SE