A Força que Vem do Peito conta a jornada de mulheres com câncer de mama

Realizada pela Oncoclínicas de Sergipe e pela Cemise, a mostra estará em cartaz no RioMar Shopping com abertura no dia 3 de outubro

A Oncoclínicas de Sergipe e a Cemise, em parceria com o RioMar Aracaju, convidam o público para a abertura da exposição fotográfica “A Força que Vem do Peito”, um evento especial em apoio à campanha Outubro Rosa. A inauguração ocorrerá no dia 3 de outubro, a partir das 18h30, no espaço Coworking Sustentável.

Em resposta à pergunta: “O que o diagnóstico de câncer de mama mudou em sua vida e qual mensagem você daria para quem acabou de receber essa notícia?”, 13 mulheres que enfrentaram essa jornada compartilham seus depoimentos inspiradores na mostra.

Por meio das fotografias e das palavras das protagonistas, a exposição convida o público a refletir sobre coragem, resiliência e esperança, transmitindo mensagens de força para todas as mulheres que enfrentam essa jornada e para toda a sociedade que as acolhe. No dia da abertura, haverá também um espaço dedicado à conscientização sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama, além de um momento de diálogo entre especialistas, pacientes e o público.

A oncologista Thaiana Santana conduzirá a roda de conversa, que contará com a participação das mastologistas Renata Montarroyos e Taynara Araújo. As especialistas da Oncoclínicas de Sergipe e da Cemise abordarão a prevenção por meio de exames, como a mamografia e a importância de consultas médicas regulares. Em seguida, o oncologista Ronnei Assis discutirá os avanços no tratamento da neoplasia mamária, como a crioterapia capilar, cirurgias minimamente invasivas e quimioterapia oral. Para finalizar, duas das pacientes fotografadas compartilharão seus depoimentos sobre a trajetória da doença.

“Esta ação faz parte de um conjunto maior de iniciativas da Oncoclínicas para promover a conscientização sobre o câncer de mama, incentivando o público a adotar práticas de autocuidado e prevenção. Além disso, destacamos o papel essencial do apoio social e emocional às pacientes, com menção especial ao programa OC Sobreviver, que oferece um cuidado abrangente, incluindo o acompanhamento dos impactos físicos, mentais, emocionais, sociais e financeiros, que podem perdurar mesmo após o tratamento”, explica Renata Montarroyos, que também é uma das organizadoras da exposição.

A mostra “A Força que Vem do Peito” estará aberta ao público durante todo o mês de outubro, com fotos e depoimentos, em exposição no piso L1, próximo à Kalunga. O Coworking Sustentável está localizado no piso L1, ao lado da Kalunga.

Serviço:

Abertura da exposição “A Força que Vem do Peito”

Data: 03 de outubro de 2024

Horário: 18h30

Local: Coworking Sustentável, no piso L1, ao lado da Kalunga, no RioMar Aracaju – Av. Delmiro Gouveia, 400, Coroa do Meio

Entrada: Gratuita

Sobre a Oncoclínicas&Co

Oncoclínicas&Co é o maior grupo dedicado ao tratamento do câncer na América Latina, com um modelo especializado e inovador focado em toda a jornada do tratamento oncológico, aliando eficiência operacional, atendimento humanizado e especialização por meio de um corpo clínico composto por mais de 2.700 médicos especialistas com ênfase em oncologia. Com a missão de democratizar o tratamento oncológico, oferece um sistema completo que integra clínicas ambulatoriais a cancer centers de alta complexidade. Conta com 142 unidades em 39 cidades brasileiras, permitindo acesso de qualidade em todas as regiões que atua, alinhados aos padrões dos melhores centros de referência mundiais no tratamento do câncer.

Com foco em tecnologia, medicina de precisão e genômica, a Oncoclínicas realizou aproximadamente 635 mil tratamentos em 2023. É parceira exclusiva no Brasil do Dana-Farber Cancer Institute, afiliado à Faculdade de Medicina de Harvard, um dos principais centros de pesquisa e tratamento de câncer no mundo. Possui a Boston Lighthouse Innovation, especializada em bioinformática, em Cambridge, Estados Unidos, e participação na MedSir, dedicada ao desenvolvimento e gestão de ensaios clínicos para pesquisas independentes sobre o câncer, em Barcelona, Espanha. Recentemente, expandiu sua atuação para a Arábia Saudita por meio de uma joint venture com o Grupo Al Faisaliah, levando a missão de vencer o câncer para um novo continente e proporcionando cuidados oncológicos em escala global, ao combinar a hiperespecialização oncológica com abordagens inovadoras de tratamento.

