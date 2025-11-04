“A IA veio para nos tornar mais humanos”, afirma o executivo Ricardo Souza

A afirmação é do executivo Ricardo Souza, referência em prosperidade de grandes empresas que promoverá expostas nos dias 6 e 7, no Arcus Hotel

Em entrevistas concedidas nesta segunda-feira (03) a emissoras de rádio sergipanas, Ricardo Souza, referência nacional em inovação e melhoria de empresas, destacou a importância de preparar empreendimentos para um mercado cada vez mais orientado pela tecnologia e pela inteligência artificial.

“A IA veio para nos tornar mais humanos”, afirmou ele, que também acredita que o futuro das empresas está diretamente ligado à capacidade de adaptação e aprendizagem contínua, além do papel humano por trás das transformações digitais.

Durante a experiência o executivo vai explicar na teoria e na prática que qualquer empresa pode aplicar a IA em seus negócios. “Seja qual for o segmento ou porte da empresa, é possível aplicar a inteligência artificial e ter resultados significativos”, disse.

Encontros

Souza vai participar de mentoria gratuita, na próxima quarta-feira, 05, no Rotary Club e nos dias 6 e 7 de novembro, o especialista conduzirá uma imersão no Arcus Hotel, na Atalaia, com foco em empresários que buscam aperfeiçoamento de estratégias e resultados.

Ele impulsionou o crescimento de marcas de destaque como iFood, Sympla, PlayKids, Wavy e Leiturinha, e possui uma trajetória que tem visão de futuro e execução eficiente.

