“A Melhor Resenha do Mundo” chega a cidade de Aracaju nesta quinta

Stand up protagonizado pelos ex-jogadores Edilson, Vampeta e Amaral será apresentado nesta quinta-feira, 21 de novembro, no Shopping Jardins

O almoço desta quinta-feira, 21 de novembro, promete ser de boas risadas no Shopping Jardins, em Aracaju (SE). A partir das 12h30, os ídolos do futebol Amaral, Edilson e Vampeta apresentam o stand up comedy “A Melhor Resenha do Mundo’. A apresentação acontece na Praça de Alimentação Jardins e o acesso é gratuito.

Durante o espetáculo, o trio recorda grandes lances da carreira e conta histórias do cotidiano e dos bastidores da época em que atuavam em grandes clubes e na seleção brasileira. De forma bem humorada, Amaral, Edilson e Vampeta também revelam curiosidades, falam de relacionamentos e interagem com a plateia.

Legends

Já às 14 horas, os amantes do futebol também podem aproveitar o encontro com os atletas Lucaneta, Adonias e Diego Freestyle. A apresentação com embaixadinhas, dribles e interação com o público acontecerá na Praça de Alimentação Arcos e o acesso será gratuito.

A Melhor Resenha do Mundo

O quê? Stand up comedy com os ídolos do futebol Amaral, Edilson e Vampeta.

Quando? Quinta-feira, 21 de novembro, às 12h30.

Onde? Praça de Alimentação Jardins do Shopping Jardins – Avenida Ministro Geraldo Barreto Sobral, 215, bairro Jardins, Aracaju | SE.

Quanto? Acesso gratuito.

Foto: Divulgação

