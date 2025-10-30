“A representatividade se fortalece quando nasce da escuta e do respeito”, afirma Gilvanete Losilla

Com o intuito de ampliar o diálogo com os colegas da advocacia, Gilvanete Losilla, candidata à vaga destinada à advocacia no Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe na formação da lista sêxtupla constitucional organizada pela Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Sergipe (OAB/SE), realizou uma série de visitas a escritórios nesta quarta-feira, 29.
Durante os encontros, Gilvanete Losilla reforçou que a decisão de disputar a vaga no Tribunal de Justiça nasceu do desejo de contribuir ainda mais com o fortalecimento da Justiça sergipana, mantendo a dedicação que a formou enquanto profissional e ser humano.
“A representatividade se fortalece quando nasce da escuta e do respeito. Cada conversa reafirma a importância de estarmos próximos, ouvindo as experiências e compreendendo as realidades que fortalecem a nossa classe”, destacou Gilvanete Losilla.
A advogada afirmou ainda que representar é estar presente com respeito, construir com propósito e seguir ouvindo para transformar a escuta em ação. “O diálogo é o caminho. Por isso, seguiremos fortalecendo pontes com a advocacia nesta construção para alcançar o nosso objetivo, que é chegar ao Tribunal de Justiça através do Quinto Constitucional”, salientou a advogada Gilvanete Losilla.
Texto e foto FV Comunicação