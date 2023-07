A sabedoria do fim: evento aborda luto e desapego em Aracaju

Como aprender a lidar com o final? Baseado em ensinamentos de Yoga e Meditação, o workshop “A Sabedoria do Fim” busca oferecer técnicas e ferramentas para vivenciar o desapego em paz e compaixão no cotidiano. O evento acontece no sábado, 5 de agosto, e é uma realização do Instituto Florescer Aracaju.

Para a maioria das pessoas aceitar o fim não é tarefa nada fácil. Encarar situações inesperadas da vida, como mudanças de emprego, relacionamentos ou a morte de um ente querido pode deixar marcas bastante profundas no indivíduo. Passar por experiências de mudanças intensas e até mesmo de luto podem gerar momentos de insegurança e angústia, sofrimento prolongado e adoecimento mental, como em crises constantes de ansiedade, pânico ou depressão.

“No ocidente temos uma relação mais complicada com o fim”, explica Ruhan Victor Oliveira, Professor de Yoga e Meditação e idealizador do evento. “Não falamos o suficiente sobre a morte e geralmente não compreendemos a vida como uma experiência constante de transformações. É algo que o conjunto de ensinamentos milenares de Yoga e Meditação pode nos ajudar a mudar e praticar no cotidiano”, fala Ruhan.

Para o professor, aprender a encarar o fim com abertura e compaixão é um dos principais objetivos do workshop. “Acessamos um certo tipo de paz e equilíbrio quando compreendemos que tudo em nossas vidas é passageiro e que há muito pouco sob nosso controle. É geralmente a resistência a essa ideia que gera o sofrimento. Viver e praticar esses ensinamentos é um treino possível a qualquer pessoa, e é a isso que nosso evento se dedica”, finaliza Ruhan.

Workshop: A Sabedoria do Fim

Sábado, 5 de agosto de 2023, às 8h

Instituto Florescer Aracaju

Contato: (79) 9 9911-7744

Texto e imagem: Instituto Florescer Aracaju