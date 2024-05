Deso informa que o abastecimento de água será interrompido nesta sexta-feira em Aracaju, Barra dos Coqueiros e Nossa Senhora do Socorro

Com o objetivo de assegurar a qualidade dos serviços à população, a Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) vai executar uma manutenção corretiva na estrutura da Adutora do São Francisco na sexta-feira (24), a partir das 6 horas.

Em razão disso, o abastecimento de água dos municípios de Aracaju, Barra dos Coqueiros e Nossa Senhora do Socorro terá interrupção programada até as 23h. A previsão é que o abastecimento seja normalizado de forma gradativa nas 72 horas seguintes ao final do serviço.