ABCPública firma parceria com Secom Sergipe para realização do ComPública 2025

A Associação Brasileira de Comunicação Pública (ABCPública) avançou em uma importante parceria para a realização do III Congresso Brasileiro de Comunicação Pública (ComPública 2025), que acontecerá de 20 a 22 de outubro, na Universidade Federal de Sergipe (UFS), em São Cristóvão (Grande Aracaju). O evento terá como tema “Emergência Climática e Direito à Informação”, colocando em debate o papel estratégico da comunicação pública diante da crise climática.

A reunião aconteceu nessa segunda-feira, 17, na sede da Secretaria de Estado da Comunicação de Sergipe (Secom/SE), com a participação de Pábulo Henrique, coordenador regional do ComPública 2025, e Anderson Muniz, membro da Comissão de Parcerias do evento. Eles foram recebidos pelo secretário de Estado da Comunicação Social, Cleon Menezes, e pela secretária-executiva, Martha Mendonça.

Compromisso com o ComPública 2025

Durante o encontro, a ABCPública apresentou as propostas e objetivos do congresso, destacando a importância de Sergipe sediar um evento nacional que discute a comunicação pública como ferramenta de transparência e garantia de direitos.

A reunião resultou na assinatura de um termo de interesse e parceria institucional, formalizando o interesse de parceria da Secom/SE ao congresso. Além do suporte técnico e institucional, a secretária-executiva Martha Mendonça foi indicada como ponto focal da Secretaria, estabelecendo um canal direto com a comissão organizadora para garantir a articulação eficiente até o evento.

Segundo Pábulo Henrique, essa definição é um passo importante. “A parceria com a Secom não apenas viabiliza o congresso, mas simboliza o reconhecimento de que a comunicação pública deve estar no centro das discussões e das políticas públicas. O ComPública 2025 será um espaço para fortalecer esse debate, especialmente frente aos desafios da emergência climática”, destacou o coordenador do evento.

Sergipe no centro do debate nacional

O ComPública 2025 reunirá profissionais de comunicação pública, pesquisadores, acadêmicos e estudantes de todo o país. “A Secom tem o compromisso de fortalecer a comunicação pública em Sergipe, uma comunicação que coloca o cidadão no centro do debate e garante o direito à informação com transparência e participação social. Por isso, é uma honra para nós assinar esse termo de interesse de parceria para a realização do ComPública 2025, um evento que não apenas impulsiona esse debate, mas também coloca Sergipe em evidência nacional em uma discussão urgente: a relação entre comunicação pública e crise climática. Essa parceria com a ABCPública é mais do que institucional, é um compromisso com a cidadania, com a democracia e com o futuro”, avaliou Cleon Menezes.

Com a parceria consolidada, a ABCPública reforça o papel estratégico de Sergipe como palco de debates fundamentais para a comunicação pública no Brasil, reafirmando o compromisso com uma comunicação a serviço do cidadão e que fortalece a defesa da democracia.

Foto: Thiago Santos

Por Pábulo Henrique