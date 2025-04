Abertas as inscrições para curso de educação financeira e sustentabilidade para jovens

Kids Business Corporation é mais um produto do Grupo GA Ambiental, e tem como público-alvo crianças e adolescentes com idade entre 08 e 16 anos, que aprenderão, também, sobre empreendedorismo e meio ambiente.

Está chegando a hora de crianças e adolescentes terem um contato mais efetivo com noções de empreendedorismo, educação financeira, sustentabilidade e meio ambiente, temas que ainda não fazem parte do currículo escolar formal, mas que podem ser inseridos no aprendizado extracurricular desse público através da formação que será promovida pelo Kids Business Corporation, um curso que pretende ajudar no desenvolvimento de jovens mais conscientes, autônomos e responsáveis social e ambientalmente falando.

O Kids Business é mais uma iniciativa do Grupo GA. Ambiental do Brasil, projeto idealizado pela empresária, doutora em Biotecnologia Industrial e presidente do grupo, Gabriela Almeida, expert em soluções ambientais. O curso é uma excelente oportunidade para os pais que desejam oferecer aos filhos uma formação educacional para além dos muros escolares, cheia de propósito e consciência sobre o papel de cada pessoa enquanto ser social.

O objetivo do Kids Business Corporation é impactar positivamente a vida de famílias, escolas e comunidades através da disseminação e multiplicação de práticas incentivadoras da criatividade, da ética nas relações, do consumo saudável e consciente, das afinidades responsáveis com o dinheiro, e das boas práticas socioambientais, ao estimular que cada um entenda o papel do ser humano e os impactos que as ações realizadas causam ao planeta.

“Através das disciplinas que serão ensinadas no Kids Business, os participantes aprenderão a manejar ferramentas que os ajudarão a lidar melhor com questões da vida pessoal, profissional e social, e consequentemente, a serem agentes ativos na construção de uma sociedade mais justa, sustentável e responsável. Tudo isso de forma leve e com ludicidade, aliando teoria e prática”, explicou Gabriela Almeida.

Sobre a dinâmica do curso

As aulas serão ministradas em um auditório corporativo, e terão início ainda no primeiro semestre de 2025. As turmas serão montadas por faixa etária: de 08 a 11 anos, e de 12 a 16 anos de idade. As aulas ocorrerão uma vez por semana, durante seis meses, e serão ministradas nos períodos da manhã e da tarde, das 9h às 12h, e das 15h às 18h. O cronograma contém, ainda, visitas técnicas a empresas parceiras para que os alunos coloquem em prática as lições aprendidas.

O curso também será totalmente inclusivo, e para isso, um ambiente acolhedor e adaptado para receber com carinho e conforto crianças e adolescentes com deficiência, e neurodivergentes, está sendo preparado para que haja interação, socialização e aprendizado colaborativos. O grupo de facilitadores das aulas é composto por equipe técnica especializada, entre elas a economista Ariane Cedraz, que será a responsável pelos temas empreendedorismo e educação financeira; e a educadora ambiental Karina Mayara, que sob a coordenação da Dra. Gabriela Almeida cuidará dos assuntos pertencentes aos eixos sustentabilidade e meio ambiente.

“Os dados e as pesquisas comportamentais publicadas nos últimos anos não mentem: a realidade de milhões de brasileiros poderia ser diferente, melhor inclusive, se lá atrás, quando crianças, tivessem sido orientados sobre como terem um relacionamento saudável com o dinheiro, sobre a necessidade e a importância de terem uma vida financeira estável, a pensarem criticamente, a terem liderança, colaboração. E esse é o nosso propósito, ajudar a criar cidadãos que utilizem conscientemente os recursos ofertados no mundo, para que tenhamos um mundo melhor”, salientou Gabriela Almeida.

As matrículas para o curso de formação Kids Business Corporation estão abertas, e mais informações podem ser obtidas através do número (79) 98839-9501

Texto e foto Andréa Moura