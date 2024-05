Abertas inscrições para o concurso Rei e Rainha do País do Forró

Concurso acontecerá no dia 24 de maio, no Complexo Cultural Gonzagão

O Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), deu início as inscrições para a segunda edição do concurso Rei e Rainha do País do Forró 2024, a partir desta terça-feira, 7. Os interessados têm até o dia 17 de maio para se inscrever, exclusivamente pela plataforma Mapa Cultural de Sergipe, na seção de “oportunidades”. O edital completo, contendo requisitos, documentação, critérios de seleção e demais informações, está disponível tanto no site da Funcap quanto no Mapa Cultural de Sergipe.

O concurso e a seleção do novo reinado estão programados para ocorrer no dia 24 de maio, às 19h, no Complexo Cultural Gonzagão. O evento tem como objetivo valorizar as figuras populares dos festejos juninos e consagrar a representação cultural junina por meio dos brincantes de quadrilhas juninas, contribuindo para o turismo cultural e o desenvolvimento econômico local, ao atrair visitantes e turistas interessados em celebrar a rica cultura dos festejos juninos sergipanos.

A coroação do Rei e da Rainha do País do Forró será realizada no Centro de Criatividade, no dia 31 de maio, a partir das 19h, durante o evento Salva Junina. O casal vencedor será agraciado com um prêmio no valor de R$ 5.000 para cada um e terá a oportunidade de se apresentar em diversos eventos culturais do ciclo junino, levando a mensagem e o título de que Sergipe é o ‘País do Forró’.

Conforme o edital, os critérios de avaliação para cada apresentação serão: figurino, coreografia e harmonia do casal. É fundamental que os participantes estejam atentos a esses aspectos, a fim de se destacarem durante o concurso.

Em caso de dúvidas, o proponente pode entrar em contato com a Funcap por meio do e-mail dicult.cultura@funcap.se.gov.br. Além disso, a Fundação, localizada na Rua Vila Cristina, bairro Treze de Julho, oferece atendimento presencial de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h, por intermédio da Diretoria de Políticas Culturais, a fim de auxiliar proponentes que ainda não possuam cadastro na plataforma Mapa Cultural de Sergipe ou encontrem dificuldades no processo de cadastramento. Para agendar o atendimento, basta entrar em contato por meio do telefone fixo (79) 3198-7800 ou do WhatsApp (79) 99191-5434.