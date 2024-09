ABERTURA DA EXPOSIÇÃO AVIE! OCORRERÁ NA PRÓXIMA QUINTA-FEIRA; 45 FORAM SELECIONADOS E SERÃO EXPOSTOS

A Secretaria de Estado da Educação e da Cultura abrirá na próxima quinta-feira, 5, a Exposição Avie! 2024, na Galeria J. Inácio, localizada na Biblioteca Pública Epiphanio Dória, na rua Vila Cristina, bairro 13 de Julho, em Aracaju. A mostra contará com a apresentação das 45 obras selecionadas e entregues à sede da Seduc entre os dias 20 e 30 de agosto. A exposição ficará aberta ao público até o dia 3 de outubro, de segunda a sexta, das 8h às 17h.

A sétima edição da Exposição de Artes Visuais na Escola (Avie!) contará com uma cerimônia de abertura no auditório da biblioteca, às 9h, seguida da exposição dos projetos desenvolvidos, e finalizada com um coffee break na galeria. Estarão presentes, além dos júris artístico e técnico, compostos pelo professor Marcelo Prudente, o ilustrador Jean Carlo Petchas e a artista visual Larissa Vieira, os representantes das 10 diretorias regionais de educação de Sergipe e alunos artistas expositores.

Dentre os trabalhos selecionados, estão desenhos, pinturas, esculturas e ilustrações digitais, que serão analisados pelo júri e, então, divulgado o primeiro colocado. Além deste, serão também escolhidas as 10 menções honrosas pela comissão.

De acordo com o técnico em Educação do Serviço de Apoio ao Desenvolvimento Estudantil (Seades/Dase), Marcelo Prudente, a 7ª edição do Avie! é mais uma etapa na consolidação da importância desse projeto na rede pública estadual de ensino. “Há 8 anos essa vitrine do trabalho dos estudantes/artistas não apenas revela novos talentos, como também impulsiona os participantes a seguirem na carreira artística e acadêmica, por meio da legitimação da sua arte e possibilidade de expressar por meio de pinturas, desenhos, ilustrações e esculturas tudo que muitas vezes apenas palavras não alcançam”, diz Marcelo.

Novos talentos nas artes visuais sergipanas

O objetivo da Exposição Avie!, que é realizada desde 2016, é incentivar a produção artística realizada por alunos da rede pública estadual de ensino e que estejam matriculados. O projeto busca não apenas estimular a produção artística realizada por alunos da rede pública estadual de Sergipe, nos níveis amador e profissional, mas também contribuir com a identificação de novos talentos nas artes visuais sergipanas e estabelecer um novo público consumidor de arte.

Foto: Maria Odília