ABERTURA DA MAIOR FEIRA DE MODA DO ESTADO DE SERGIPE ATRAI OLHARES PARA TENDÊNCIAS E OPORTUNIDADES

A Vista-SE, maior feira de moda de Sergipe, promovida pelo Sebrae, abriu suas portas nesta sexta-feira, 29, com um evento repleto de tendências e oportunidades.

Durante três dias, a feira promete movimentar a economia local, se transformando no ponto de encontro de empreendedores, estilistas, modelos, jornalistas e amantes da moda, que podem conferir de perto o que há de mais inovador no cenário local e nacional.

“A abertura da maior feira de moda de Sergipe representa um marco para o setor e para a economia local. O Sebrae tem o compromisso de apoiar os pequenos negócios e, através deste evento, conseguimos proporcionar uma plataforma única para que empreendedores e profissionais da moda possam se conectar, compartilhar conhecimento e fortalecer suas marcas”, expressou Priscila Felizola, superintendente do Sebrae.

O primeiro dia da Vista-SE foi marcado por uma rica diversidade de expositores e desfile de Moda Artesanal Sergipana, que trouxe para as passarelas as coleções de estilistas sergipanos que mesclam a moda contemporânea com elementos da cultura regional. Além disso, a educadora Cíntia Chagas foi destaque no evento, ministrando a palestra “A Oratória da Elegância”.

A palestra de Cíntia Chagas é apenas o começo de uma programação rica, que visa fomentar a inovação e o crescimento sustentável do mercado de moda em Sergipe.

Nos próximos dois dias de evento, os visitantes poderão conferir mais desfiles, exposições e palestras sobre as últimas inovações do mundo da moda.

A Vista-SE segue até o dia 1º de dezembro, com atrações voltadas para todos os gostos e interesses. A feira é uma excelente oportunidade para quem busca se atualizar sobre as últimas tendências, fortalecer sua rede de contatos e promover seus negócios no mundo da moda.

Confira a programação dos próximos dias:

Dia 30/11 (sábado)

14h – Abertura da Feira

17h – Palestra “Direito na Moda: Tudo o que você precisa saber para Empreender com Segurança” – Beliza Elizabeth Sobral Euzébio

18h – Desfile: BEMKERER (moda infantil) – Polo Itabaianinha

18h15 – Desfile: TACIANA – Polo Itabaianinha

18h30 – Palestra: “Tendências da Moda Primavera/Verão 2026” (SENAI CETIQ)

19h45 – Desfile: LINDA – Polo Itabaianinha

20h00 – Desfile: CASF – Polo Itabaianinha

20h30 – Case de sucesso: “Trajetória Empreendedora de Sucesso” – Rica de Marré e Yan Acioli, mediação: Priscila Felizola

21h30 – Encerramento

Dia 01/12 (domingo)

14h – Abertura da Feira

17h – Palestra: “Como ter uma loja de moda que vende e fideliza.” – Roze Prado

18h – Desfile: C JANDAIS – Aracaju

18h15 – Desfile: OXINTTY – Polo Itabaianinha

18h30 – Palestra: “Como organizar a vitrine da sua loja em datas comemorativas.” – Luiza Brugger

19h45 – Desfile: CASA RICHELIEU – Tobias Barreto

20h – Desfile: ROSA CHICK – Polo Itabaianinha

20h30 – Palestra: “O Novo Consumidor do Futuro.” – Dudu Bertholini

21h30 – Encerramento

