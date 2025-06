Abertura da Vila Siri acontece nesta quinta-feira, em Nossa Senhora do Socorro

Até o dia 26, o espaço irá contar com atrações musicais e apresentações da cultura local

A partir desta quinta-feira, 12, o clima de cultura, tradição e forró vai tomar conta do bairro João Alves. A Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro, de forma inovadora, realiza a Vila Siri, um espaço montado especialmente para shows, folclore, dança e muita valorização dos artistas locais. A abertura oficial acontece às 19h no estacionamento do Mercado.

Organizada através da Secretaria Municipal da Cultura e Economia Criativa (Semcult), a Vila contará com uma vasta programação até o dia 26 de junho, valorizando os artistas da terra e fomentando a cultura nordestina. Além de shows, o espaço irá atrair público de todas as idades, que poderão curtir a decoração do espaço, bares e restaurantes e todos os equipamentos de lazer para crianças.

A noite de abertura terá apresentações de Samba de Coco, Luiz Fontinelli, Liene a Rainha, Ygor Ranieri e banda Cartas de Ouro. Além disso, o público também poderá contemplar a apresentação do barco de fogo e trios pé de serra.

Confira a programação completa:

12 junho | Quinta-feira

18h COLÉGIO SÃO LUCAS

19h SAMBA DE CÔCO DA TAIÇOCA

20h LUIZ FONTINELLI

20h BARCO DE FOGO

21h LIENE A RAINHA

22h30 YGOR RANIERI

00h30 BANDA CARTAS DE OURO

13 junho | sexta-feira

18H APRESENTAÇÃO CULTURAL COLÉGIO EDIAL

20h APRESENTAÇÃO DE ESPADAS

21h30 LARISSA COSTA

23h RAYNEL GUEDES

1h MICHELE MENEZES

14 junho | sábado

18H APRESENTAÇÃO JUNINA COLÉGIO GLÓRIA

19h KAUÃ NERES

20h APRESENTAÇÃO DE ESPADAS

21h LUIZ FERRAZ

23h WALFREDO

1h HELDER NASCIMENTO

15 junho | domingo

17h QUADRILHA JUNINA ENCANTO DO MATUTO

20h GAGAL COSTA

21h30 BANDA RAIO DA SILIBRINA

23h FORRÓ RITMOS DO ACORDEON

00h ALÊ FERRAZ

16 junho | segunda-feira

17h FORRÓ DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

19h30 APRESENTAÇÃO DE ESPADAS

20h30 JAN VAQUEIRO

22h MARINA SAGE

23h30 NINEIA OLIVEIRA

17 junho | terça-feira

18h APRESENTAÇÃO CULTURAL ESCOLA MUNICIPAL PROFª NEUZICE BARRETO

20h LENINHA FERRAZ

22h FRANQUINHO VAQUEIRO

00h FORRÓ JURAMENTO DOS DEDINHOS

1h30 JEAN PRESSÃO

18 junho | quarta-feira

18h APRESENTAÇÃO JUNINA COLÉGIO CONCENAL

20h FORRÓ MISSIKA

22h ERICK SOUZA

00h GALÃ

2h JUNINHO MORAES

19 junho | quinta-feira

19h FORROZÃO BOLA DE OURO

20h30 APRESENTAÇÃO DE ESPADAS

22h CINTURA FINA

00h GARIZINHO DE LUXO

2h BANDA TOK DE AMOR

20 junho | sexta-feira

18h APRESENTAÇÃO JUNINA COLEGIO MAGIA DO SABER

19h30 FORRÓ SURURU COM CÔCO

21h APRESENTAÇÃO DE ESPADAS

22h ANDRÉ NOVAES

00h ANTÔNIO O CLONE

2h BAÚ DAS ANTIGAS

21 junho | sábado

19h MEL A VOZ ROMÂNTICA

20h30 APRESENTAÇÃO DE ESPADAS

22h DUDA SANTOS

23h30 LOURINHO DO ACORDEON

1h30 FARRA DE BARÃO

22 junho | domingo

18h FABIANO GUIMARÃES

20h BANDA INOVAR

21h APRESENTAÇÃO DE ESPADAS

22h FORRÓ MULHERES AJU

23h30 ROJÃO DIFERENTE

1h30 VANESSA PORTO

23 junho | segunda-feira

19h APRESENTAÇÃO DE ESPADAS

20h KAUAZINHO LOVE BOYS

21h30 VICTOR MARTINS

00h FORROZÃO QUARTO DE MILHA

24 junho | terça-feira

19h QUADRILHA JUNINA XODÓ GUERREIRA

20h APRESENTAÇÃO DE ESPADAS

21h ALISSON LIMA

23h CUSCUZ COM LEITE

1h YASMIM SENSAÇÃO

25 junho | quarta-feira

19h DUDU MORAL

21h30 WALLACE ROBERT

23h30 ITAUAN

00h APRESENTAÇÃO DE ESPADAS

1h GUSTAVO SANTANA

26 junho | quinta-feira

19h MUSICAL THUNAY

20h30 MAXUEL SILVA

22h CANTOR JOTA

00h GARDÊNIA MEL

Fonte: Assessoria de Comunicação