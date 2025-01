Abertura de Temporada no Espaço Cultural do Café da Gente Sergipana em Janeiro

O Espaço Cultural do Café da Gente Sergipana, anexo ao Museu da Gente Sergipana, está pronto para dar o pontapé inicial em mais uma temporada de sucesso com uma programação especial em janeiro de 2025. Reconhecido como um dos principais palcos da cena cultural sergipana, o local se prepara para receber artistas que marcaram história e conquistaram o público ao longo dos anos.

Um Início de Ano com Ingressos Esgotados

A abertura oficial da temporada acontecerá no dia 17 de janeiro, às 20h, com o retorno de Fábio Lima e a segunda sessão do seu emocionante show Fábio Lima Canta: Gil, Chico e Caetano. Aclamado pelo público, o cantor promete mais uma noite memorável com interpretações que exaltam a obra de três dos maiores nomes da música brasileira. Os ingressos para esta data já estão esgotados.

Na sexta-feira, 24 de janeiro, às 20h, é a vez de Rubens Lisboa trazer ao palco o seu mais novo espetáculo, intitulado De Agora Em Diante. O cantor e compositor, conhecido por sua capacidade de emocionar através da música e poesia, promete uma apresentação repleta de clássicos da MPB e música autoral de qualidade. Os ingressos para este show também já estão esgotados.

Encerrando Janeiro com Chave de Ouro

Encerrando o mês com chave de ouro, no dia 31 de janeiro, às 20h, o Espaço Cultural do Café da Gente Sergipana recebe Bruna Ribeiro + Trinca de Sons & Convidados, que apresentam o show Marear. A proposta do espetáculo é transportar o público para uma experiência sensorial única, o público poderá navegar pelos mares da MPB e celebrar o canto da cultura ancestral.

Akaiu Art Club: Em Cartaz Também no Café da Gente

Desde dezembro de 2024 o espaço cultural ampliou seu leque e se transformou também em galeria de arte com a exposição de artes plásticas ‘Akaiu Coletiva I’, que conta com trabalhos de nomes como Antônio Cruz, Hortência Barreto, Nino Karvan,Tathyana Santiago e Adam Mattos. Aberta a visitação durante o funcionamento do bistrô.

O Espaço inicia o ano com o pé direito, reafirmando seu papel como um ponto de encontro para os amantes da música e da arte. Além de oferecer uma programação cultural de altíssima qualidade, o local conta com uma ambientação acolhedora e um cardápio que valoriza a gastronomia local, consolidando-se como um dos favoritos do público sergipano.

O Trabalho do Curador João Victor Fernandes, Através da Nosso Dom Produções

Por trás de toda essa efervescência cultural, está o trabalho incansável do curador do espaço, o produtor, compositor e escritor João Victor Fernandes, que atua por meio da Nosso Dom Produções para levar o melhor da arte ao público sergipano. Segundo ele: “Estamos muito satisfeitos de começar o ano já esgotados. É um trabalho contínuo, tudo pensado com muita antecedência e zelo para que a experiência do nosso público seja sempre inesquecível, bem como a valorização do artista parceiro, que sempre nos apresenta algo especial. É um trabalho de muitas mãos, mentes e corações. Para 2025 teremos muitas surpresas, artistas que o público já aguarda ansioso, artistas que nunca estiveram conosco, nacionais e internacionais!”

Ingressos e Informações

Os ingressos para o show do dia 31 de janeiro estão disponíveis de forma antecipada no Sympla, através do link https://linktr.ee/nossodomproducoes, ou podem ser adquiridos via PIX, solicitando a chave pelo WhatsApp: 79 998541330.

Nosso Dom Produções continua comprometida em valorizar a cultura local e proporcionar experiências inesquecíveis ao público. Fique atento à programação e venha fazer parte dessa história!

Texto e foto assessoria