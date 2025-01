Abertura do 50º Simpósio do Encontro Cultural de Laranjeiras nesta quarta

O Governo do Estado de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), convida a imprensa para a abertura da 50ª edição do Simpósio do Encontro Cultural de Laranjeiras, que será realizada nesta quarta-feira, 8, às 18h, no auditório da Universidade Federal de Sergipe (UFS) – Campus Laranjeiras.

A solenidade contará com a presença de diversas autoridades, incluindo o presidente da Funcap, Gustavo Paixão; o presidente do Conselho Estadual de Cultura, Pascoal Maynard; o prefeito de Laranjeiras, José de Araújo Leite Neto (Juca); o secretário municipal de Cultura de Laranjeiras, Leomax Célio; e o professor e pesquisador Fernando Aguiar, que representará a diretoria da UFS.

Com o tema ‘Isso Tudo é Louvor, Isso Tudo é Louvar’, inspirado no cântico do Grupo Folclórico Taieiras, o Simpósio celebra 50 anos de história homenageando personalidades que marcaram a trajetória. A edição também destaca a importância das Taieiras para a cultura sergipana, através de suas lideranças.

Na oportunidade, serão entregues medalhas de reconhecimento a Zé Sobral e Luiz Antônio Barreto, responsáveis pela realização do primeiro Encontro Cultural, em 1975, e às mestras Bilina, Lourdes e Bárbara.

A programação do Simpósio continua nos dias 9, 10 e 11 de janeiro, com início às 8h, no auditório da UFS – Campus Laranjeiras. Estão previstos debates, apresentações de pesquisas acadêmicas e diálogos com mestres e mestras da cultura popular.

Foto: Ascom Funcap