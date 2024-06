Abertura do Arraiá do Povo tem  Calcinha Preta e João Gomes

Expectativa é que cerca de um milhão de pessoas circule durante os 60 dias do Arraiá e Vila do Forró

O Governo do Estado já deu a largada para o maior festejo junino de Sergipe. A programação no Arraiá do Povo 2024 começa neste sábado, 1º, na Orla da Atalaia, em Aracaju.

O cantor sergipano Pedro Lua sobe ao Palco Rogério a partir das 19h, seguido de Fogo na Saia, às 21h. A banda Calcinha Preta, uma das mais aguardadas este ano, comanda a noite a partir das 23h, e o cantor João Gomes encerra o primeiro dos 30 dias de muito arrasta-pé no Arraiá do Povo, com o início do show marcado para 1h. A expectativa é que cerca de um milhão de pessoas circule pelos eventos juninos deste ano.

O Arraiá do Povo este ano tem algumas novidades na estrutura, como a ampliação da arena de shows. Com temática da renda irlandesa, o palco principal tem 26 metros de largura e 12 de profundidade, totalizando mais de 300 metros quadrados. Haverá ainda a montagem de um Parque de Diversões no espaço do Arraiá e a Casa de Taipa Valtinho do Acordeon está erguida na Vila do Forró, em homenagem ao renomado sanfoneiro nordestino que faleceu no início do mês de maio. Na programação musical, todas as terças-feiras estarão reservadas para as atrações do arrocha, e nas noites de quinta-feira só haverá atrações com mulheres vocalistas no palco principal, embalando o projeto ‘Elas no Comando’.

A programação do Arraiá foi anunciada em março, mantendo o lema da primeira edição: ‘Sergipe é o país do forró’. O evento é uma iniciativa do Governo do Estado e tem como um dos objetivos fomentar a economia sergipana, por meio da cadeia do turismo, com investimento da ordem de R$ 27 milhões e o retorno estimado de R$ 100 milhões, gerando impacto direto na arrecadação do Estado.

O Arraiá do Povo está dividido entre a arena de shows, onde se apresentam as atrações musicais sergipanas e nacionais, e a Vila do Forró, espaço mais intimista, com a proposta de receber as famílias. Para o espaço da Vila do Forró estão programadas apresentações artísticas no Coreto da Eneva e no Barracão da Sergipe. Na primeira noite da vila, dia 1º, se apresentam no coreto Décio Nunes, às 17h30, e Edinho do Acordeon, às 19h30. Enquanto isso, no barracão, a diversão continua com Wagner Lima, às 19h, seguido por Peneirou Xerém, às 20h30, Josa Rosa, às 21h30. A noite na vila encerra às 23h, com Forró Brasil.

Assim como no ano passado, artistas nacionais e sergipanos, quadrilhas juninas, trios pé de serra e grupos folclóricos compõem as mais de 300 atrações da programação dos 60 dias do Arraiá do Povo. Os festejos na arena de shows começam neste sábado, 1º, e seguem até 30 de junho. Após o encerramento na arena, a programação segue na Vila do Forró até 31 de julho, totalizando 60 dias de festa.

Ampliação

Pensando em receber mais pessoas e proporcionar mais conforto para o público e artistas, o Governo do Estado ampliou a estrutura do Arraiá do Povo. A arena de shows de 2023 foi reposicionada para o espaço atrás das quadras de tênis da orla, em uma área total de 18 mil metros quadrados a mais em relação ao ano passado. O espaço conta com duas vezes mais ambulantes, o dobro de espaços para comercialização de artesanato e economia solidária à mostra e duas vezes mais restaurantes que no ano passado. Outra inovação em 2024 é a introdução de comercialização de drinks e foodtrucks na arena. É consequência do investimento do Governo do Estado no Arraiá do Povo, o aumento de dez mil assentos em voos de chegada a Sergipe no mês de junho.

Outra novidade é o parque de diversões, montado em uma área de dez mil metros quadrados. A área da Vila do Forró será mantida no mesmo local que em 2023, na Praça de Eventos da Orla, com 7 mil metros quadrados. Com o planejamento, toda estrutura do Arraiá do Povo, com a arena de shows, Vila do Forró e parque de diversões, contabiliza 35 mil metros quadrados. O número de bares na Vila também foi ampliado.

A Vila do Forró acontece de 1º de junho a 31 de julho e este ano o espaço terá 26 casinhas cenográficas, onde estão as lanchonetes e os espaços de artesanato, além da Casa de Taipa Valtinho do Acordeon. No Coreto da Eneva acontecem as apresentações de trios pé de serra. Haverá ainda na vila a capela cenográfica e estandes instagramáveis. O Barracão da Sergipe receberá diariamente apresentações musicais e culturais, além de quadrilhas juninas. A vila funcionará de terça a domingo, das 17h até as 23h. A praça de alimentação ficará aberta até o encerramento dos shows no Arraiá do Povo.

A programação completa dos festejos juninos está disponível no endereço https://www.se.gov.br/calendario

País do forró

Durante 60 dias, o clima junino tomará conta do estado, fortalecendo o turismo, a cultura popular e aquecendo a economia em vários setores envolvidos na realização dos eventos. A programação do Arraiá do Povo e Vila do Forró é uma realização do Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), Secretaria Especial da Comunicação (Secom), Secretaria de Estado do Turismo (Setur) e Banese, com apoio da Energisa, Netiz e Shopping Jardins, e patrocínio da Eneva, Pisolar, Deso, Maratá, GBarbosa e Serviço Social do Comércio (Sesc).

Foto: Moema Costa