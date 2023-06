Abertura do Forró Caju 2023 terá Alceu Valença, Gustavo Mioto, Mano Walter, Cobra Verde e mais sete atrações

O Forró Caju 2023 será iniciado nesta sexta-feira, 23, com uma vasta programação que reúne grandes nomes da música local e nacional, além de apresentação de quadrilha junina, uma mistura de ritmos que promete animar os milhares de aracajuanos e turistas que forem à praça dos mercados centrais prestigiar o evento realizado pela Prefeitura de Aracaju. A programação seguirá com atrações diárias até o próximo dia 29.

Nesta véspera do São João, para abrir o evento, o palco principal, que leva o nome do Rei do Baião, Luiz Gonzaga, receberá, às 20h, Danielzinho Kaceteiro, forrozeiro do agreste sergipano. Em seguida, às 21h30, o alagoano Mano Walter fará a alegria do público que, a partir das 23h, dançará ao som de Alceu Valença. Às 00h30, o palco terá mais uma atração local, a banda Rojão Diferente, e, para fechar o primeiro dia do evento, Gustavo Mioto, uma das revelações do sertanejo, comandará o show a partir das 2h.

Responsável por abrir a edição deste ano do Forró Caju, Danielzinho Kaceteiro não esconde a alegria por tocar em casa. “É uma satisfação enorme abrir o Forró Caju. É uma festa que tem grande representatividade para a minha trajetória e estou preparando um show especial para um público especial. Por isso, convido a todos para curtirem esse evento que só comprova que Sergipe é o país do forró”, frisa.

Grande nome da MPB, Alceu Valença também promete uma apresentação especial para o público do Forró Caju. “A expectativa para tocar em Aracaju está grande. Adoro estar nessa cidade. A cidade é maravilhosa. Então, para essa festa grandiosa estou preparando um pouco do meu vasto repertório, como Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro, as festas do período junino. O meu álbum “Meu querido São João”, em que o show é baseado, traz isso tudo e um pouco mais e vou trazê-lo para o Forró Caju. Podem esperar coisa boa, com público bom, banda boa. Podem esperar o melhor”, garante Alceu.

Este ano, ao lado do palco principal, o palco Gerson Filho e o Arraiá da Clemilda se fundem para formar um grande espaço dedicado aos que apreciam as tradições da cultura popular nordestina e o mais autêntico forró. Por lá, a programação começa às 17h, com trios pé de serra e apresentação de quadrilha. Às 20h30, artistas sergipanos sobem ao palco para animar os forrozeiros.

Confira a programação desta sexta-feira, 23 de junho

Palco Luiz Gonzaga

20h – Danielzinho Kaceteiro

21h30 – Mano Walter

23h – Alceu Valença

00h30 – Rojão Diferente

2h – Gustavo Mioto

Palco Gerson Filho e Arraiá da Clemilda

17h – Trio Dialeto Nordestino

18h30 – Trio Baião de 3

20h – Quadrilha Junina

20h30 – Thais Nogueira

22h – Valdinho do Acordeon

23h30 – Cobra Verde

Foto divulgação

Por Tirzah Braga