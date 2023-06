Abertura dos Festejos Juninos de Socorro acontece neste sábado

Neste sábado, 03 de junho, começa o melhor São Pedro de Sergipe. O primeiro dia dos festejos juninos, realizados pela Prefeitura de Socorro, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (Semcult), acontecerá na Sede de Nossa Senhora do Socorro, na área da Praça Getúlio Vargas.

O Forró Siri 2023 contará com uma grande estrutura de palco, iluminação e som em seus cinco dias de festa. Na noite de abertura, as bandas Zuerões do Forró, Gang do Samba, Devinho Novaes, Taty Girl e João Lacerda tomarão conta do palco e ficarão responsáveis pela animação do público.

O prefeito Padre Inaldo destacou a emoção de realizar o Forró Siri. “Essa é a maior tradição do nosso município e poder realizá-la é uma felicidade muito grande, ver a alegria do povo socorrense curtindo o melhor São Pedro de Sergipe é incomparável. Estamos trazendo o que o povo gosta, inclusive atrações que já participaram de edições anteriores do Forró Siri”, destacou o prefeito.

“O Forró Siri é uma forma de resgate e valorização da cultura do forró e do nosso município, já nesse primeiro dia traremos bandas nacionais e locais para nosso palco. Serão vários dias de muita festa, com o melhor São Pedro de Sergipe, e que trarão aquecimento do comércio e do turismo para nossa cidade”, explicou o secretário de Cultura, Natan Reis.

Durante a festa, a segurança estará reforçada com mais de 200 agentes de segurança, entre Guarda Municipal, Polícia Militar e segurança privada. Além disso, equipes da Secretaria Municipal de Assistência Social estarão de prontidão com os Conselhos Tutelares e assistentes sociais. Equipes da Secretaria Municipal de Saúde também estarão presentes com pronto-atendimento e ambulâncias.