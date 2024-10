ABERTURA DOS JOGOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO ACONTECE NO PRÓXIMO  DIA 28 NO CONSTÂNCIO VIEIRA

O Ginásio de Esportes Constâncio Vieira, em Aracaju, será palco da abertura dos Jogos dos Servidores Públicos do Estado de Sergipe, que acontecerá no próximo dia 28, às 15h30.

A iniciativa, promovida pelo Governo de Sergipe, por meio das secretarias de Estado da Administração (Sead) e do Esporte e Lazer (Seel), faz parte das comemorações do Mês do Servidor.

Os jogos foram divididos em 11 modalidades: futsal, voleibol, basquete, handebol, dominó, dama, xadrez, beach tênis, queimado, natação e paranatação, com times masculinos e femininos. Somente o vôlei de praia será misto. Em todas as modalidades coletivas, haverá disputa de 3º lugar.

Segundo a secretária de Estado da Administração (Sead), Lucivanda Nunes, os jogos tem como finalidade promover a integração, o bem-estar e a valorização dos servidores por meio da prática esportiva, como parte das comemorações do Mês do Servidor. “Queremos estimular a convivência saudável e a interação entre os profissionais de diferentes órgãos do governo”, destacou.

Os jogos terão início no dia 28 de outubro, logo após a cerimônia de abertura, com a partida de futsal. Os jogos ocorrerão entre 16 grupos formados.

Na manhã da quarta-feira, 24, ocorrerá o Congresso Técnico, para sorteio dos grupos que irão competir.

A inclusão da atividade desportiva no mês do servidor aconteceu pela primeira vez em 1999. Ao total, foram 11 edições, com a última tendo ocorrido em 2009.

Foto: Arthuro Paganini