Abertura oficial dos Jogos dos Servidores Públicos do Estado será dia 23 de outubro

Os Jogos dos Servidores Públicos do Estado terão início no dia 23 de outubro, em comemoração ao Mês do Servidor. O cronograma completo foi apresentado nesta sexta-feira, 4, pelas secretárias de Estado da Administração (Sead), Luvicanda Nunes, e do Esporte e Lazer (Seel), Mariana Dantas. A apresentação aconteceu no auditório do Palácio de Despachos, com as presenças de secretários e representantes de órgãos da administração direta e indireta.

A abertura oficial dos Jogos será no dia 23, às 19h, no Ginásio de Esportes Constâncio Vieira. A finalidade do evento é promover o reconhecimento e a valorização dos servidores públicos estaduais, a qualidade de vida no trabalho e ações de incentivo à saúde e bem-estar.

Os Jogos serão divididos em 11 modalidades: Futsal, Voleibol, Basquete, Handebol, Dominó, Dama, Xadrez, Beach tênis, Queimado, Natação e Paranatação, com time masculino e feminino. Somente o Vôlei de Praia será misto. Em todas as modalidades coletivas haverá disputa de 3º lugar entre os perdedores das semifinais.

O período de inscrição vai de 7 a 11 de outubro, com cadastro dos blocos, modalidades e naipes através do Google Forms pelos pontos focais. As inscrições devem ser confirmadas pelo preenchimento da ficha específica da competição, disponibilizada pela organização em um link que será enviado ao ponto focal de cada órgão do Estado.

Já as inscrições para participação nas modalidades individuais deverão ser realizadas pela Escola de Governo, diretamente pelo servidor. Ele deve procurar o ponto focal da sua entidade e escolher a modalidade na qual se inscreverá.

A homologação final das inscrições ocorrerá no dia 21 de outubro. Já no dia 22 serão divulgadas as tabelas dos Jogos e entrega dos kits aos competidores – em local a definir.

Para a secretária da Administração, Lucivanda Nunes, o resgate dos Jogos dos Servidores Estaduais representa uma estratégia eficaz para promover a valorização dos trabalhadores da gestão. Eles também evidenciam o fomento ao espírito de equipe, saúde e bem-estar, reconhecimento e valorização, engajamento e motivação, desenvolvimento de habilidades, promoção de inclusão e celebração do trabalho.

A inclusão da atividade desportiva no mês do servidor aconteceu pela primeira vez em 1999. Ao total foram 11 edições, com a última tendo ocorrido em 2009.