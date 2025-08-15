ABIH de Sergipe celebra ações promocionais na cidade de Salvador

Após dois dias de programação em Salvador, a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis em Sergipe (ABIH-SE) comemora o sucesso das ações realizadas nos últimos dias 13 e 14, na capital baiana, em parceria com o Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Turismo (Setur) e da Empresa Sergipana de Turismo (Emsetur). A iniciativa teve o objetivo de apresentar os atrativos turísticos sergipanos a agentes de viagens baianos e estreitar laços comerciais com um dos principais mercados emissores do Nordeste.

A programação contou com um roadshow no restaurante Barravento, reunindo mais de 150 agentes de viagens, e participação na 3ª edição da feira Connect 4 You, promovida pela Itaparica Operadora, onde Sergipe foi destaque com estande próprio e capacitação para cerca de 300 profissionais do turismo.

De acordo com o presidente da ABIH-SE, Antônio Carlos Franco, as atividades fortaleceram a presença de Sergipe no mercado baiano, considerado estratégico para o setor. “Essa ação foi uma oportunidade para posicionarmos Sergipe como um destino competitivo, completo e com grande potencial de crescimento. O envolvimento direto com os agentes de viagem é essencial para fomentar o fluxo turístico e ampliar a visibilidade do estado”, destacou ACF.

Durante o roadshow, foram apresentados os principais diferenciais de Sergipe para o Verão 2026, com destaque para o Cânion de Xingó, o litoral Norte e Sul, além dos eventos que movimentam a alta temporada, como o Natal Iluminado e o Verão Sergipe.

A ação foi elogiada pelos agentes de viagens presentes. Para Adson Fonseca, que atua em Salvador, o conteúdo apresentado revelou novas possibilidades de roteiro. “Algumas coisas eu não conhecia em Aracaju, e com essa capacitação eu posso oferecer aos meus clientes um destino muito bom com vários atrativos”, destacou o agente.

A agente Karina Xavier também reforçou o potencial do estado como destino turístico completo. “O que eu mais gosto de vender em Sergipe são os passeios, porque nossos turistas precisam usufruir de tudo que o destino pode oferecer: cultura, os cânions, sol e mar. É um destino supercompleto”, disse.

Já o agente Hugo Silva destacou que a capacitação vai impactar diretamente suas vendas. “Foi muito boa a capacitação. Tirei bastante dúvidas e com certeza vou conseguir vender para meus clientes algumas áreas que a gente ainda não conhecia sobre Sergipe. A Lagoa dos Tambaquis, por exemplo, vai ser um diferencial muito grande, principalmente para famílias, idosos e crianças”, avaliou o agente.

O secretário de Estado do Turismo, Marcos Franco, destacou a importância da capacitação dos agentes de viagens para o fortalecimento do turismo em Sergipe. De acordo com ele, esses profissionais são responsáveis por apresentar o destino ao público final e impulsionar toda a cadeia produtiva do setor. Ele também enfatizou o papel da ABIH-SE nesse processo conjunto de promoção do estado. “Estamos unindo forças com o trade turístico para ampliar a presença de Sergipe nas principais feiras do país e consolidar o estado como destino turístico”, frisou o secretário.

