ABIH-SE recebe com entusiasmo programação do Arraiá do Povo

Após o anúncio da programação da festa junina do Arraiá do Povo, realizado pelo Governo do Estado de Sergipe, na noite de ontem, 8, na rua São João, em Aracaju, que contou com a presença de autoridades e da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis em Sergipe (ABIH-SE), representada no momento pela hoteleira Daniela Mesquita, o presidente Antônio Carlos Franco Sobrinho manifestou entusiasmo do setor para o período dos festejos juninos.

O presidente elogiou a programação de 30 dias de forró na Orla de Aracaju, e ressaltou que este era um pleito antigo da hotelaria, que inclusive foi objeto de ofício endereçado ao governador no início do ano. “Entendemos que a orla é o maior cartão-postal que nós temos em Aracaju, a capital é a porta de entrada dos turistas, e a rede hoteleira se concentra na orla de Atalaia”, pontuou o presidente.

Antônio Carlos também acrescentou que o horário do Arraiá do Povo é um diferencial, que tem início e término mais cedo. “É um São João de família, um São João cultural que valoriza os nossos artistas da terra, o nosso folclore e as manifestações culturais, e é muito importante até para entrar nessa conjuntura de que Sergipe é o país do forró”, salientou.

O presidente enalteceu o trabalho e o desempenho de todos os envolvidos na programação e realização do Arraiá do Povo. “Parabenizamos o governador Fábio Mitidieri, e todo o time da Secretaria de Turismo e Funcap que trabalharam com afinco para fazer essa bela programação”, manifestou.

O hoteleiro ressaltou ainda, que agora é o momento de todos divulgarem a programação para que o estado possa receber o maior número de turistas e, com isso, gerar emprego e renda não apenas para a rede hoteleira, mas para toda cadeia que o turismo movimenta.

Foto assessoria

Por Inuve Comunicação