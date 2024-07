ABIPTI sob novo comando: posse do novo Conselho Diretor

O novo Conselho Diretor da Associação Brasileira das Instituições de Pesquisa Tecnológica e Inovação (ABIPTI) tomou posse no dia 29 de julho na sede da entidade, localizada no Parque Tecnológico de Brasília (BIOTIC). Eleito por meio de votação direta dos seus filiados em abril deste ano, o conselho é formado por um presidente e cinco vice-presidências que representam cada região do Brasil.

O Dr. Diego Menezes, da Fundação Bahiana para o Desenvolvimento das Ciências (FBDC/BAHIANA DE MEDICINA), foi eleito presidente da ABIPTI. As vice-presidências regionais vão ser ocupadas por Alex Vallone, do IPT, representando a Região Sudeste; Carlos Eduardo Ribas, do LACTEC, representando a região Sul; André Tapajós, do FIT, representando a região Norte; Paulo do Eirado, do ITP, representando a Nordeste e Bruno Lamas, do CONSECTI, representando a região Centro-Oeste.

“Há 43 anos a ABIPTI contribui, significativamente, na representação das entidades públicas e privadas de pesquisa, desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação do país. Com atuação nas cinco regiões e 27 unidades da Federação, conseguimos protagonizar o fortalecimento do ecossistema de C,T&I do Brasil, bem como conectar os institutos às empresas, gerando esforços na busca sistemática pela inovação”, explicou Diego Menezes. “Trabalharemos de forma colegiada para ampliar as interações com os associados de forma qualificada e propositiva. Possuímos associados fortes e que acreditam no papel da ABIPTI desempenha para o País”, completou.

Para colocar o discurso em prática, Diego Menezes promete fazer missões para escutar presencialmente e conhecer a realidade de cada uma das cinco regiões após a posse. “Findamos um ciclo de planejamento estratégico da ABIPTI, agora caberá avaliarmos em que avançamos e, a partir daí, definirmos democraticamente o novo ciclo (2024-2029). Para tanto, precisaremos mapear as diferentes realidades dos nossos associados, considerando as assimetrias regionais, as áreas de atuação e, sobretudo, os diferentes níveis de maturidade das instituições. Nos encontramos em um momento muito propício para isso, pois estamos às vésperas da 5ª Conferência Nacional de C,T&I que, gerará, subsídio para a construção da nova Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (ENCTI) do Governo Federal”, pontuou.

Outro ponto destacado na posse pelo presidente da ABIPTI foi a importância de ampliarmos a interlocução com as três esferas do poder, especialmente com o Executivo e o Legislativo, pois necessitamos aprimorar as políticas estaduais e nacionais de C,T&I, essenciais para o desenvolvimento contínuo do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (SNCTI).

“Existem Estados que ainda estão em fase de regulamentação das suas políticas de inovação. O Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação é um importante instrumento de política nacional, mas necessita ser revisitado e atualizado para atender as necessidades dos ICTs, o mesmo é extensivo à Lei do Bem e demais arcabouço legal de incentivo à inovação do Brasil”, explicou Diego Menezes.

O Conselho Diretor também não vai medir esforços para desenvolver parcerias estratégicas nacionais e internacionais que viabilizem a participação dos afiliados da ABIPTI nos principais fóruns de discussões, comitês e eventos do setor de C,T&I. Neste ano, a associação já possibilitou a participação no Web Summit Rio, no IOTSWC em Barcelona, no IOTSCB em São Paulo, além de já ter conversas adiantadas para outros eventos importantes que devem ser anunciados em breve, bem como de parcerias para o acesso a fundos europeus, em especial com Portugal e a Espanha.

Conheça os novos integrantes do Conselho Diretor da ABIPTI

DIEGO MENEZES – PRESIDENTE DA ABIPTI

Doutor em Biotecnologia em Saúde e em Medicina Investigativa pela Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ). Doutor em Gestão Empresarial (h.c) pela de Universidade UNISCECAP de Brasília- DF. MBA em Administração de Empresas (FGV). É Superintendente de Relações Institucionais da BAHIANA de Medicina e Saúde Pública (EBMSP-FBDC), onde atua há 15 anos. É CEO e Sócio do Instituto INOVAIS de Inovação Social, Educacional e Empresarial LTDA.

O presidente é relator e membro titular da Comissão de Criação do Plano Nacional de Pós-Graduação (PNPG) da CAPES, Ministério da Educação (MEC). conselheiro da Associação Brasileira de ESG e do Comitê de ESG da AMCHAM, conselheiro da FINEP e membro consultor de agências de fomento (CNPq, FAPITEC, FAPESB, FAPERO e FUNADESP).

Imortal da Academia Europeia de Alta Gestão (Lisboa-PT) e Imortal da Academia Brasileira de Ciências, Artes, História e Literatura. Recebeu mais de 30 prêmios, cidadanias e honrarias nacionais e internacionais. Possui 05 patentes (depositadas/concedidas) no INPI.

Foi presidente do Instituto de Tecnologia e Pesquisa (ITP) de 2016 até 2023. Membro do Conselho da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia de Sergipe – SEDETEC; membro do Conselho Administrativo do Parque Tecnológico SergipeTec, membro do Conselho Deliberativo do Instituto de Tecnologia e Pesquisa de Sergipe (ITPS), presidente do Conselho Administrativo da Incubadora de Empresas ITEC e Pró-Reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão da Universidade Tiradentes (UNIT). Docente dos programas de Mestrado/Doutorado: (a)- Medicina e Saúde Humana (PgMSH); (b)- Tecnologias em Saúde (PgTecS) e (c)- Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia (PROFINIT-REDE). Foi Vice-Presidente da Região Nordeste da ABIPTI por dois mandatos consecutivos.

ALEX VALLONE – VICE-PRESIDENTE PELA REGIÃO SUDESTE

Atua como Coordenador de assuntos estratégicos no Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT). É bacharel em Relações Internacionais pela Universidade de São Paulo (USP), com mestrado em Política Científica e Tecnológica pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).

Atua há 17 anos no IPT, com passagens pelas áreas de relações internacionais, negócios e inovação. Possui experiência na área de Gestão e Economia da Inovação, atuando principalmente nos seguintes temas: inovação, gestão da inovação, redes, municípios, inovação tecnológica e cooperação.

CARLOS EDUARDO RIBAS – VICE-PRESIDENTE PELA REGIÃO SUL

Formado em Engenharia elétrica pela Universidade Tuiuti do Paraná, com MBA em Gestão Empresarial pelo Centro Universitário Internacional – Uninter.

Com 24 anos de atuação no setor de energia, atualmente é o Diretor Comercial do Instituto LACTEC, respondendo pela área de vendas, inovação, novos negócios e marketing. Possui ampla experiência em gestão de recursos subvencionados para aplicação em projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Especialista nos Programas de P&D – Aneel, Lei de informática, Embrapii, ANP e Finep.

Tem experiência no segmento de testes, ensaios e certificação de equipamentos eletroeletrônicos, especialmente, em testes e ensaios em equipamentos de alta tensão.

É membro de grupos de negócios como: World Trade Center; GRI Club; Amcham (Coordenador convidado do grupo temático de vendas & marketing); Lide-PR; Membro Individual Cigre.

ANDRÉ TAPAJÓS – VICE-PRESIDENTE PELA REGIÃO NORTE

Bacharel em Análise de Sistemas (FUCAPI), pós-graduado em Terminais Móveis (UEA/USP), Administração de Empresas (FGV) e Mestre em Design de Artefatos Digitais (CESAR). Com mais de 20 anos no mercado de computação, atuou como Desenvolvedor, Gerente, Diretor e CEO. Experiência em gestão de P&D sob a Lei de Informática, Vice-Presidente da Região Norte da ABIPTI (2016-2020) e Gerente Sênior em projetos internacionais. Possui prêmios nacionais, internacionais e uma patente de software nos EUA.

Possui habilidades para gerenciamento de projetos para clientes com altos padrões de qualidade e desenvolvimento de negócios com múltiplos stakeholders (clientes, parceiros, fornecedores, governo, outros). É experiente em liderar e trabalhar com equipes multifuncionais, como engenharia, manufatura, vendas, marketing, jurídico, finanças e design.

PAULO DO EIRADO – VICE-PRESIDENTE PELA REGIÃO NORDESTE

Graduado em Pedagogia, especialista em Pedagogia Empresarial, analista de sistemas, professor, gestor de instituições de atuação social e ambiental. Atualmente, o dirigente é Diretor Presidente do Instituto de Tecnologia e Pesquisa (ITP). Já exerceu o cargo de Superintendente do Sebrae/SE, ex-Diretor Regional do SENAC/SE e atuou como professor da Faculdade São Luís de França e UNINASSAU.

É presidente do Conselho Diretor do Instituto Social Micael e diretor-geral da Escola Micael de Aracaju-SE, além de membro do Conselho Deliberativo do Instituto de Tecnologia e Pesquisa de Sergipe (ITPS); membro do Conselho Municipal de Tecnologia e Inovação da Prefeitura de Aracaju; presidente do Conselho Consultivo da Junior Achievement Sergipe; membro fundador da Academia Sergipana de Educação; membro do Conselho Científico Internacional da Empreendipédia (Ed. Gradiva – Portugal); membro do Conselho Editorial do GEPIED – UFS e ex-colunista do Jornal Cinform.

BRUNO LAMAS – VICE-PRESIDENTE PELA REGIÃO CENTRO-OESTE

É Secretário de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional do Espírito Santo. Formado em Administração de Empresas pela FAESA e possui Pós-Graduado em Gestão Pública pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Possui ampla experiência de gestão pública, tendo atuado como vereador do município de Serra, no Espírito Santo, por três mandatos. Também exerceu mandato como Deputado Estadual em duas oportunidades, além de ter sido Secretário de Estado do Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social do Espírito Santo.

Sobre a ABIPTI

A ABIPTI reúne as mais importantes Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação do Brasil. Fundada há 43 anos, a associação tem a missão de promover o fortalecimento e o desenvolvimento do sistema nacional de CT&I, atuando como agente facilitador na integração entre setores público e privado, promovendo ações que estimulam a inovação e o empreendedorismo no Brasil, além de desempenhar a função de secretaria executiva da Frente Parlamentar Mista de C,T&I do Congresso Nacional.

