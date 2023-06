Abordagem Social atua no combate à violações de direitos humanos

As equipes atuam em toda área do evento para prevenir possíveis casos de violação e a proteção de grupos vulneráveis

A Prefeitura de Aracaju, através da Secretaria Municipal da Assistência Social, oferta o Serviço Especializado da Abordagem Social no âmbito da Proteção Social Especial (PSE) durante as sete noites de shows do Forró Caju 2023, que acontece na praça Hilton Lopes, com o objetivo prevenir e combater possíveis casos de violação de direitos humanos.

As equipes da abordagem são compostas por assistentes sociais, psicólogos e educadores sociais dos Centros de Referência Especializados da Assistência Social (Creas) e do Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro POP), buscando identificar possíveis violações de direitos, como trabalho infantil, crianças e adolescentes desacompanhados, negligência, violência contra a mulher, idosos e pessoas com deficiência, racismo, racismo religioso e casos de LGBTQIfobia. As equipes atuam também na conscientização com a distribuição de cartazes e panfletos para o público, ambulantes e em bares e isopores que ficam na área do evento.

A secretária da Assistência Social de Aracaju, Simone Santana, explica que as equipes da Abordagem Social estarão trabalhando de maneira intensa durante as sete noites do Forró Caju 2023 para prevenir possíveis casos de violação de direitos humanos nas áreas que integram a festa. “Nossas equipes compostas por assistentes sociais, psicólogos e educadores sociais atuam no perímetro que acontece o Forró Caju 2023, elas circulam primeiramente conscientizando vendedores e ambulantes para a não comercialização de bebidas alcoólicas para crianças e adolescentes, sobre a prevenção ao trabalho infantil e, caso seja confirmado algum caso de violação, acionamos nossos equipamentos e parceiros para a solução do caso. Este ano estamos também em parceria com o Conselho Tutelar. Durante as noites do Forró Caju, estaremos trabalhando de maneira reforçada pela garantia dos direitos humanos”, diz Simone.

Para o coordenador da PSE, Edilberto Filho, durante os primeiros dias do Forró Caju 2023, foi identificada uma grande diminuição das violações de direitos, principalmente, no que se refere ao trabalho infantil, violação com maior incidência em eventos, um reflexo da atuação das equipes que realizam trabalhos diários em toda capital.

“O trabalho realizado pelos profissionais que atuarão nos sete dias do Forró Caju é pautado pelo tripé da conscientização, notificação e encaminhamentos dos casos sempre com um olhar técnico e aguçado para garantir uma noite com cuidado, com respeito e dignidade aos brincantes. Percebemos um baixo número de violações, principalmente de trabalho infantil e isso é o resultado da ação pedagógica da Abordagem Social feita diariamente e em outros eventos promovidos pela Prefeitura. Os efeitos podem levar algum tempo para aparecer, mas já podemos perceber que o resultado é muito positivo”, conclui.

População conscientizada

Para o ambulante José Roberto, 56, as Abordagens Sociais são importantes, pois é a partir da conscientização das pessoas que se previnem casos de violação de direitos. “Eu pedi para colocarem o adesivo no meu isopor, porque eu apoio toda e qualquer ação que proteja as crianças. Esse tipo de abordagem realizada é importante, porque promove um trabalho de conscientização com as pessoas que vieram trabalhar e reforçar que lugar de criança é na escola, em casa e que trabalho é coisa de adulto”, afirmou.

A proprietária de barraca de bebidas, Maria José Silva Santos, 51, levou um dos seus filhos para aproveitar o avento e recebeu as equipes da Assistência Social que a orientou sobre a presença do menor no local. “Eu gostei muito dessa ação, que é de extrema importância a conscientização para todo público, sobre trabalho infantil e outras violações. Trouxe meu filho pra festa e fui orientada para que ele não participasse dos trabalhos da barraca, pois é um serviço de adulto e que pode prejudicar no desenvolvimento do meu filho”, ressalta.

Conselho Tutelar

A Assistência Social conta com o reforço do Conselho Tutelar que está atuando no evento com seis conselheiros por noite, sendo um conselheiro de cada distrito. O órgão, que é regido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), tem como missão zelar pelos direitos de crianças e adolescentes.

Foto: Ascom / Ascom Assistência Social