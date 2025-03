ABS Regional Sergipe promove a campanha ‘Faça da Saúde do Sono uma Prioridade’

Em Aracaju, uma das ações alusivas ao evento acontece no dia 19 de março no RioMar Shopping

A Academia Brasileira do Sono (ABS), Associação Brasileira de Medicina do Sono (ABMS) e Associação Brasileira de Odontologia do Sono (ABROS), em parceria com o RioMar Aracaju, promove no dia 19 de março, das 10h às 22h, o evento “Faça da Saúde do Sono uma Prioridade”. A ação educativa tem como objetivo alertar a sociedade para a importância de um sono de qualidade, como base de uma vida livre de doenças físicas e mentais.

A Semana do Sono abrange centenas de ações promovidas por profissionais de diferentes áreas da saúde, para orientar a população com informações qualificadas e com novidades em pesquisas, através de lives, webinars e atividades públicas.

Em Aracaju, a ação educativa coordenada pela presidente da Regional Sergipe da Academia Brasileira do Sono e fisioterapeuta do Sono, Moara Rocha, reúne médicos, dentistas, fisioterapeutas e psicólogos para abordar temas como a relação entre envelhecimento saudável e sono, apneia obstrutiva do sono, privação de sono e insônia e o sono na infância. O evento acontecerá no Piso L1, em frente à Kalunga.

A coordenadora geral da campanha, Dra. Luciana Studart, fonoaudióloga e professora da UFPE, explica que todas as recomendações de saúde hoje abordam o sono. “No tripé para uma vida saudável estão a alimentação, a atividade física e o sono. Precisa existir um compromisso com a questão comportamental, não esperar que as doenças cheguem e priorizar no intuito da prevenção. Que isso seja realmente um cuidado, pois dormir bem deve ser uma prioridade na vida das pessoas”, pontua a coordenadora.

Serviço.

O quê? Semana do Sono 2025. Evento visa conscientizar a população para a importância de um sono saudável.

Quando? 19 de março, das 10h às 22h.

Onde? Primeiro piso, em frente à Kalunga no RioMar Shopping Aracaju – Avenida Delmiro Gouveia, 400, Coroa do Meio.

Acesso? Gratuito.

Lotti+Caldas Comunicação – Foto GettyImages