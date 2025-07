Abusos online contra crianças e adolescentes: especialista orienta como identificar

Cada vez mais crianças e adolescentes têm consumido vídeos e jogos eletrônicos online. Além disso, esse público está presente em plataformas como o TikTok, reproduzindo trends, desafios e conteúdos que, embora pareçam inofensivos, podem colocar em risco a saúde física e emocional de quem ainda está em desenvolvimento.

Segundo dados do Instituto Alana, crianças e adolescentes representam um terço dos usuários de internet no Brasil e no mundo, e 96% dos usuários entre 9 e 17 anos acessam a rede diariamente ou quase todos os dias.

Entre os diversos riscos aos quais estão expostos online, a violência sexual é uma das mais preocupantes. De acordo com a pesquisa TIC Kids Online 2024, cerca de 30% das crianças e adolescentes já tiveram contato com desconhecidos na internet. Além disso, denúncias de imagens de abuso e exploração sexual infantil online compartilhadas pela SaferNet com as autoridades tiveram um aumento de 70% em 2023, evidenciando a gravidade do problema.

Entre os tipos de abuso mais frequentes estão:

* Pornografia infantil

* Grooming (aliciamento online)

* Sexting (troca de mensagens ou imagens íntimas)

* Cyberbullying

Os agressores frequentemente se passam por outras crianças para se aproximar das vítimas, com o objetivo de aliciamento sexual, tráfico para fins de exploração ou compartilhamento de imagens íntimas.

Como identificar sinais de abuso online?

A psicóloga Mayrla Ribeiro, da Hapvida, alerta para comportamentos que podem indicar que uma criança ou adolescente está sendo vítima de violência virtual:

“Os pais e responsáveis precisam observar alguns comportamentos que podem indicar que uma criança ou adolescente está sendo vítima de violência virtual, tais como: mudanças repentinas no comportamento, isolamento social, ansiedade ou medo excessivo ao usar dispositivos eletrônicos, segredo sobre suas atividades na internet, alterações no sono e no apetite, além de manifestações de tristeza ou irritabilidade sem causa aparente. Também é importante observar se a criança evita falar sobre seus contatos online ou se demonstra receio em atender mensagens e chamadas.”, orientou.

A especialista reforça que, além do monitoramento atento por parte dos responsáveis, é fundamental buscar apoio psicológico para acolher e ajudar a vítima a lidar com o trauma.

Além disso, as denúncias devem ser feitas por meio dos canais adequados, como o Disque 100, a SaferNet ou o aplicativo Direitos Humanos Brasil, para que as autoridades possam agir na proteção da criança ou adolescente.

Dicas para proteção:

* Mantenha um diálogo aberto e constante sobre os riscos da internet, criando um ambiente de confiança para que a criança se sinta segura para compartilhar suas experiências online.

* Acompanhe as atividades digitais sem invadir a privacidade, buscando equilíbrio entre proteção e respeito à autonomia.

* Configure controles parentais em dispositivos e redes sociais para limitar o acesso à conteúdos inadequados e restringir contatos desconhecidos.

* Oriente sobre a importância da privacidade e os perigos de interagir com desconhecidos na internet.

A prevenção e a atenção são as melhores formas de proteger crianças e adolescentes dos perigos ocultos no mundo digital.

Texto e foto assessoria