Acácia Lelis é empossada presidente do IBDFAM Sergipe durante congresso nacional

A advogada sergipana Acácia Lélis, especialista em direitos humanos e referência no Direito das Famílias, foi empossada, nesta quarta-feira, 29, como presidente do Instituto Brasileiro de Direito das Famílias em Sergipe (IBDFAM/SE). A posse ocorreu durante o XV Congresso Brasileiro de Direito das Famílias e Sucessões, em Belo Horizonte (MG), considerado o maior evento da área no mundo.

O congresso, que ocorre a cada dois anos, reuniu juristas, magistrados e pesquisadores de todo o Brasil e marcou também os 28 anos do IBDFAM. Na solenidade, foram empossados os presidentes das Seções Estaduais para o biênio 2026-2027 e os dirigentes das Comissões Temáticas. Durante a programação acadêmica, Acácia também presidiu uma mesa composta por alguns dos maiores doutrinadores do Direito de Família do país, reforçando sua atuação nacional dentro do instituto.

Ao agradecer a confiança dos associados, Acácia declarou: “É uma grande honra representar a Sergipe no maior congresso de direito de família do mundo. Mais uma vez aqui em BH, sendo empossada como presidente do instituto. Muito obrigada ao IBDFAM e a todos os associados que me elegeram, me escolheram como sua representante. Muito obrigada a todos os associados do IBDFAM Sergipe”, destacou.

Ela reforçou ainda o compromisso da gestão: “Representar Sergipe neste movimento nacional é uma responsabilidade que assumo com propósito e compromisso. Cada avanço na defesa das famílias, das mulheres e das crianças é resultado de um trabalho coletivo”.

Lançamento de livro nacional

Nesta sexta-feira, 31, Acácia participa do lançamento da obra “Prevenção e Enfrentamento das Violências Praticadas contra Mulheres e Meninas”, produzida pelas Comissões Estaduais de Gênero e Violência Doméstica e publicada pelo IBDFAM Nacional.

A advogada é autora do capítulo “Entre norma e prática: barreiras à aplicação do protocolo de julgamento com perspectiva de gênero”, no qual discute os entraves para a efetivação do protocolo dentro do sistema de Justiça.

Trajetória

Com 37 anos de carreira, Acácia Lelis é reconhecida pela defesa da dignidade humana, das famílias e das mulheres. Doutora em Direito, mestre pela PUC/PR e professora há mais de duas décadas, já integrou o Conselho da OAB/SE e presidiu comissões estratégicas.

Sua atuação ampliou sua projeção no cenário jurídico. Atualmente, ela concorre à eleição do Quinto Constitucional da advocacia em Sergipe, processo que seleciona advogados para compor o Tribunal de Justiça do Estado.

Texto e foto assessoria