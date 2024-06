Academia: usuários dos Caps experimentam melhorias na saúde

A prática de atividade física, além de fazer bem para a saúde do corpo, também é um importante aliado para a saúde mental. Com o programa Academia da Cidade, desenvolvido pela Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), usuários dos Centros de Atenção Psicossocial (Caps), gerenciados pela Secretaria Municipal da Assistência Social, têm apresentado uma notável melhora de saúde, de maneira integral.

O programa Academia da Cidade conta, atualmente, com 16 polos espalhados por diversos bairros da capital, e atende a milhares de pessoas, desde jovens a aquelas acima de 60 anos. A participação dos usuários dos Caps tem levado ao público uma série de benefícios evidentes, através da prática regular de exercícios físicos, além da socialização. É uma abordagem integrada da saúde que reflete a importância do cuidado com o corpo e a mente de uma forma geral, levando a uma vida mais equilibrada.

Vizinho ao Caps Jael Patrício, no bairro Cidade Nova, foi entregue recentemente o polo da Academia da Cidade José Machado de Souza. De acordo com a coordenadora Laís Almeida, a chegada do novo polo já resulta em impactos bastante positivos para os usuários. Ela explica que existem outros polos na região, e os frequentadores do Caps têm a opção de escolher em quais querem fazer as atividades, vinculadas às suas unidades de saúde de referência. No entanto, Laís Almeida comemora a chegada do novo polo, sobretudo por ter sido instalado ao lado do próprio Centro de Atenção Psicossocial.

“A gente vê como mais uma possibilidade no nosso território. Não tem como se falar em saúde mental sem pensar nas práticas corporais, na importância que tem a atividade física para o cuidado da mente”, disse.

O Caps Jael Patrício atende a cerca de 700 usuários, e a grande maioria participa das atividades nos polos da Academia da Cidade espalhados pela região, todos acompanhados por profissionais da Educação Física. Segundo a coordenadora Laís Almeida, são muitos os benefícios que isso traz para os usuários atendidos na unidade.

“Além das melhorias na saúde, como redução do colesterol, entre outras, tem a questão da sensação de prazer e bem estar, de poder socializar e se encontrar com outras pessoas, estar em coletividade. É um momento de alegria”, explicou. Na Academia da Cidade, as pessoas atendidas pelo Caps têm a oportunidade de trabalhar com diversos tipos de atividades com músicas, coreografias e danças, o que proporciona a elas a sensação de prazer e bem estar.

A coordenadora explica, ainda, que outra vantagem dessa participação é a inclusão social. “A sociedade ainda tem muito preconceito com as pessoas que têm transtorno mental, então o fato de os usuários fazerem atividades físicas no polo da Academia da Cidade junto com outras pessoas que não possuem transtornos mentais, é uma grande oportunidade de desmistificar e quebrar os preconceitos da população em geral”, declarou.

Melhoras na saúde

Os usuários do Caps Jael Patrício que frequentam o polo da Academia da Cidade José Machado de Souza relatam a boa experiência que têm ao participarem das atividades. Eles experimentam uma transformação em sua saúde física e mental, além do bem estar em poderem socializar com outras pessoas. É o caso de Bruno Nascimento de Andrade, 26 anos. “É bom para a minha mente, para o meu físico, para manter minha saúde. Gosto de me exercitar e de estar com a saúde em dia. Venho cinco dias por semana e nunca falto”, disse.

Experiência semelhante tem a usuária do Caps Ana Cecília Chagas dos Santos, de 22 anos, que não deixa de ir às aulas de atividade física. “Eu me sinto muito bem quando venho aqui, porque sei que essas atividades fazem muito bem para a minha saúde. Gosto de me encontrar com outras pessoas aqui e me exercitar com elas todos os dias”, declarou.

Quem também gosta de frequentar é Geovânia Santos, de 52 anos. “Sou usuária do Caps e frequento a Academia da Cidade, porque é algo que me traz muita felicidade. Eu faço todas as atividades, gosto de brincar, dançar, me exercitar, e é algo que melhora muito minha saúde. Às vezes eu venho doente, e quando chego aqui eu melhoro logo. Não deixo nunca de vir aqui e participar das atividades físicas”, afirmou.

Foto Sérgio Silva