Academia da Saúde recebe o nome de Salathiel Silveira, em Aracaju

Na última segunda-feira, 26, o vereador Isac Silveira (União Brasil), líder da prefeita Emília Corrêa na Câmara Municipal de Aracaju, participou da solenidade de descerramento da nova placa do Polo da Academia da Saúde. A unidade passa a se chamar Academia da Cidade Salathiel Silveira, em homenagem ao ex-conselheiro de saúde e líder comunitário, Salathiel Silveira, falecido no dia 09 de outubro de 2022. A alteração atende à Lei Municipal nº 5.924/2024, de autoria do vereador Fábio Meireles e do vereador Isac Silveira.

O evento contou com a presença de familiares, amigos, da prefeita Emília Corrêa, do secretário municipal da Juventude e do Esporte, Aquiles Silveira, da secretária municipal de Saúde, Débora Leite, além de outros representantes públicos e membros da comunidade.

Salathiel Silveira foi um incansável lutador das causas sociais, conhecido por sua forte liderança comunitária. Sua trajetória é marcada pela atuação em locais que, na época, careciam completamente da presença do poder público. Ele esteve presente na formação do Conjunto Augusto Franco, um dos maiores da capital, e também viveu no Complexo Santa Maria, onde desenvolveu um importante trabalho de luta e busca de melhorias para a comunidade.

Durante a cerimônia, emocionado, o vereador Isac Silveira destacou a importância da homenagem. “Nós da família Silveira nos sentimos muito honrados, porque esse é um espaço exatamente de acolhimento da população. É um espaço gratuito, é um espaço da vida e para a vida”, afirmou.

Isac, também relembrou a atuação do irmão na comunidade:

“Salathiel era um homem muito dedicado às questões sociais, conselheiro de saúde, mas, sobretudo, ele gostava muito de ser lembrado como liderança comunitária. Salathiel tinha essa vida de se inserir nas comunidades.”

A prefeita Emília Corrêa também prestou sua homenagem, destacando a relevância do legado de Salathiel. “Salathiel honrou, honrou o local que trabalhou, foi instrumento, fez parte de uma construção junto às pessoas. Então, estamos honrando a quem honrou.”

A secretária de Saúde, Débora Leite, ressaltou a importância do espaço para o bem-estar da população. “Esse é um ambiente para promover a atividade física como algo extremamente importante para realmente promover saúde. Esse momento é de muita alegria para a Secretaria de Saúde.”

A cerimônia foi marcada por muita emoção, reconhecimento e agradecimento. A Academia da Cidade Salathiel Silveira funciona em um anexo do Hospital Nestor Piva, oferecendo atendimento gratuito, com atividades físicas e de promoção à saúde, abertas para toda a população.

