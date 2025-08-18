Academia Maçônica Sergipana lança o 5º volume de “A Maçonaria Para Todos” em Aracaju

Coletânea comemorativa, em capa dura, reúne 52 textos e marca cinco anos de um projeto que aproxima o público do pensamento maçônico — sem violar segredos.

No dia 29 de agosto de 2025, às 19h, a Academia Maçônica Sergipana de Artes, Ciências e Letras lança o livro “A Maçonaria Para Todos V” na sede da Grande Loja Maçônica do Estado de Sergipe (GLMESE), na Rua Oscar Valois Galvão, 359, Grageru. A obra, de 334 páginas e edição especial em capa dura, celebra cinco anos de um projeto literário que nasceu no auge da pandemia de 2019, com apoio integrado do Grande Oriente do Brasil (GOB/SE), GLMESE e Confederação Maçônica do Brasil (COMAB/SE).

Concebida para pensar, debater e registrar a Maçonaria com rigor e linguagem acessível, a coletânea volta-se ao público interessado em história, filosofia e cultura fraterna — sem revelar nenhum segredo iniciático. O quinto volume reúne 52 artigos que transitam da história à atualidade, passando por biografias, simbolismo e poesia.

O lançamento também concilia cultura, confraternização e beneficência: além da apresentação do coral e da publicação do livro, haverá coquetel com a presença de representantes de diversos segmentos da sociedade; e 50% da renda obtida com a venda dos exemplares será destinada às cunhadas, para ações de fraternidade e beneficência.

Entre os recortes temáticos, o leitor encontra:

Ciência e Maçonaria, com leitura sobre o “Colégio Invisível” e a origem da Royal Society;

História da Ordem, do Iluminismo a personagens como Voltaire, além de perfis e episódios brasileiros;

Filosofia e ética aplicadas à vida do maçom contemporâneo;

Simbolismo e iniciação, em linguagem clara;

Desafios na era digital e um bloco poético que encerra o volume.

Mais do que uma publicação, “A Maçonaria Para Todos” consolidou-se como plataforma de memória e difusão de conhecimento, estimulando novos autores, valorizando a beneficência e reforçando o ideal de aperfeiçoamento contínuo que orienta a Ordem.

Serviço:

Evento: Lançamento do livro A Maçonaria Para Todos V

Data: 29 de agosto de 2025 (sexta-feira)

Horário: 19h

Local: Grande Loja Maçônica do Estado de Sergipe (GLMESE)

Endereço: Rua Oscar Valois Galvão, 359 – Grageru – Aracaju/SE

Texto: Marcelo Carvalho