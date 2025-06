Academia Sergipana de Letras homenageia grupo Peneirou Xerém nesta segunda

A Academia Sergipana de Letras (ASL) realiza na próxima segunda-feira, 16 de junho, às 15h, uma sessão especial em clima junino para homenagear o grupo cultural Peneirou Xerém, que celebra 36 anos de trajetória dedicados à preservação da cultura popular sergipana. O evento acontece na sede da ASL, localizada na Rua Pacatuba, nº 288, no Centro de Aracaju.

A homenagem foi proposta pelo escritor, biógrafo e pesquisador Antônio Camilo, ocupante da cadeira nº 9 da ASL. A iniciativa reconhece a importância do Peneirou Xerém na valorização das manifestações tradicionais nordestinas.

“O Peneirou Xerém é um verdadeiro patrimônio vivo da nossa cultura. Sua atuação mantém acesa a chama das tradições juninas e das raízes populares de Sergipe”, destacou o imortal da ASL.

Durante a sessão, a fundadora do grupo, Josefa de Oliveira Santos, fará uma breve fala sobre sua história e os valores que sustentam sua atuação ao longo de mais de três décadas. Em seguida, o público será convidado a assistir a uma apresentação especial no Salão Nobre da Academia, encerrando a tarde com forró, tradição e memória.

Aberto ao público, o evento integra o calendário cultural da ASL e reforça o compromisso da entidade com a valorização das expressões artísticas genuinamente sergipanas.

Texto e foto: NV Assessoria.