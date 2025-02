Ação de agentes de trânsito da SMTT salva a vida de bebê em sufocamento

Eram 22h do domingo, 23, quando um ato de heroísmo protagonizado pelos agentes de trânsito da SMTT de Aracaju, Andrade e Paulo, salvou a vida da bebê Pietra, de apenas 30 dias, em um episódio emocionante. O incidente ocorreu na Avenida Euclides Figueiredo, quando os agentes estavam fiscalizando o trânsito próximo a uma madeireira. De repente, um veículo Fiat Palio, com os piscas-alertas acionados, realizou uma manobra arriscada. Em seguida, os passageiros do carro desceram desesperados, clamando por socorro, pois a bebê estava sufocada, sem respirar e desacordada.

Apesar da tentativa de reanimação realizada por um médico ortopedista que, por coincidência, passava pelo local naquele momento, a situação se agravava, deixando os familiares em desespero. Diante da urgência, os agentes da SMTT tomaram a decisão de agir rapidamente para salvar a vida da criança. Com agilidade e responsabilidade, Andrade e Paulo ligaram o giroflex e conduziram a mãe da bebê, Patrícia, e sua vizinha, dentro da viatura, até a maternidade Santa Isabel, garantindo que a criança fosse atendida o mais rápido possível.

Na maternidade, a equipe médica recebeu a bebê Pietra com rapidez e eficiência. Graças ao atendimento imediato, a pequena foi estabilizada. Tanto ela quanto sua mãe estão bem agora, aliviadas e gratas pelo socorro rápido que evitou uma tragédia.

Socorro

O agente Paulo destacou a importância da ação rápida para salvar a vida da bebê. “Acolhemos imediatamente, e quando o médico não conseguiu reanimar, tomamos logo a atitude de levá-las. A mãe só chorava desesperada, mas nós a acolhemos e nos mantivemos focados em ajudar o mais rápido possível. Agradecemos a Deus por termos sido instrumentos para o socorro imediato e o restabelecimento da saúde de Pietra”, expressou.

O agente Andrade, que conduziu a viatura, emocionado, expressou sua gratidão pela oportunidade de ajudar a família. “Eu tenho dois filhos e mais um que está para nascer. Me senti um instrumento de Deus para salvar aquela pequena. Por ser pai, a emoção foi grande, mas meu único objetivo era levar a mãe e a criança até a maternidade com rapidez e segurança o mais rápido possível, e assim o fiz. Graças a Deus, no final, deu tudo certo”, revelou.

Esse momento foi uma verdadeira demonstração de dedicação e coragem, evidenciando a importância do trabalho dos agentes de trânsito, que vão além das suas funções rotineiras e se colocam à disposição da sociedade, acolhendo e direcionando, colocando sempre vidas em primeiro lugar.

Foto – ASCOM SMTT