Ação de Credenciamento do Sesc acontece no RioMar Aracaju

Funcionários de lojas e o público em geral que se enquadra como comerciário, podem garantir acesso a serviços e descontos especiais

O Sesc-Se promove uma ação de credenciamento no RioMar Aracaju até a sexta-feira, dia 29 de agosto. A iniciativa é direcionada para funcionários das lojas, da administração do shopping e clientes interessados que se enquadram como comerciários.

O credenciamento gratuito acontece na Praça de Eventos Rio, das 10h às 22h, para aqueles que estejam aptos e apresentem a documentação necessária: documento com foto, comprovante de residência e carteira de trabalho virtual. Após o credenciamento presencial, os comerciários devem acessar o App Sesc Se para finalizar o processo.

Com a Credencial Plena do Sesc, exclusiva para comerciários, é possível ter acesso a diversos benefícios em áreas como saúde, educação, cultura e lazer, sempre pagando os menores valores. A credencial é válida em todo o Brasil e oferece acesso aos hotéis do Sesc em todo o país.

Serviço

O quê? Sesc-Se promove campanha de credenciamento gratuito para comerciários.

Quando? Até 29 de agosto, das 10h às 22h.

Onde? Praça de Eventos Rio, Piso L1 do RioMar Aracaju – Avenida Delmiro Gouveia, 400 – Coroa do Meio.

Lotti+Caldas Comunicação