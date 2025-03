Ação durante defeso apreende 5 mil camarões no Rio São Francisco

Após intensificação da fiscalização de pesca ilegal no final do período reprodutivo das espécies, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) apreendeu e devolveu ao Rio São Francisco cerca de 5 mil camarões-canelas (Macrobrachium acanthurus).

A Operação Carrancas ocorreu em trecho do rio em Sergipe e contou com apoio da Polícia Federal (PF). Além dos crustáceos, as equipes apreenderam e inutilizaram mil covos e outros equipamentos utilizados de forma irregular para pesca.

O combate à captura ilegal de espécies durante o defeso contribui para o equilíbrio do ecossistema local, restringindo a pesca de diversas espécies que necessitam desse intervalo para reprodução. Entre outros peixes protegidos estão as espécies xira (ou curimatã), dourado, pacamã, além de diferentes espécies de lambaris e piau.

Além das ações de fiscalização, as equipes realizaram abordagens educativas junto aos pescadores, reforçando a importância do respeito às normas ambientais e do defeso para a manutenção da biodiversidade e da atividade pesqueira sustentável na região.

Fonte: Assessoria de Comunicação do Ibama – Foto: Ibama