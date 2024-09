Ação educativa do Centro de Valorização da Vida acontece no RioMar

A iniciativa visa divulgar a campanha Setembro Amarelo e o apoio emocional do 188

Para marcar o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, lembrado em 10 de setembro, e ampliar o debate sobre o tema, na quinta e sexta-feira, dias 12 e 13 de setembro, o Centro de Valorização da Vida (CVV), com apoio do RioMar Aracaju e o Instituto João Carlos Paes Mendonça – IJCPM, promove ação alusiva à campanha Setembro Amarelo.

Com o tema ‘Atenção aproxima as pessoas’, a iniciativa do CVV busca gerar um diálogo sobre as mortes por lesões autoprovocadas e alertar a sociedade sobre a importância da prevenção. A ação acontece no piso L2, próximo à Kopenhagen. O atendimento ao público será das 10h às 22h.

Durante a ação, o público poderá contar com o atendimento de uma equipe de voluntários do CVV que irá tirar dúvidas, divulgar o número 188, distribuir material educativo e captar pessoas que tenham interesse em participar de cursos para voluntários.

Ao longo de 2023, o volume de ligações recebidas via telefone 188 ultrapassou 3 milhões (3.334.343). A média mensal foi de 278 mil e, no último trimestre do ano, 273 mil. Já no primeiro trimestre de 2024, o CVV atendeu 642 mil ligações, com janeiro registrando o maior número.

Com a campanha cada vez mais consolidada, o CVV busca agora ampliar o número de ações voltadas à conscientização da importância de se ouvir de forma empática, pautando a importância não apenas do cuidar de si, mas também do acolhimento de pessoas que fazem parte da convivência.

Dados de casos no Brasil

De acordo com o Ministério da Saúde, cerca de 12 mil mortes por lesões autoprovocadas são registradas todos os anos no Brasil, uma realidade que tem afetado principalmente os jovens. Segundo a pasta da Saúde, entre o grupo de pessoas de 15 a 29 anos, o autoextermínio é a quarta causa de morte, depois de acidentes no trânsito, tuberculose e violência interpessoal. Entre os anos 2016 e 2021, houve um aumento de 49,3% nas taxas de mortalidade de adolescentes de 15 a 19 anos, chegando a 6,6 por 100 mil, e de 45% entre adolescentes de 10 a 14 anos, chegando a 1,33 por 100 mil.

Sobre o CVV

O Centro de Valorização da Vida (CVV) é uma associação civil sem fins lucrativos, filantrópica, reconhecida como de Utilidade Pública Federal, que realiza apoio emocional e prevenção de mortes por lesões provocadas, atendendo voluntária e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo por telefone, e-mail e chat 24 horas todos os dias.

O CVV também desenvolve ações abertas à comunidade que estimulam o autoconhecimento e melhor convivência em grupo e consigo mesmo. Para saber mais sobre o CVV, acesse o site https://www.cvv.org.br/ ou ligue para 188 (24 horas e sem custo de ligação).

Foto GettyImages

