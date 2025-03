Ação educativa marca o Dia Nacional de Luta contra a Endometriose em Aracaju

A ação acontece no RioMar Aracaju e visa conscientizar sobre a endometriose

Para ampliar a conscientização sobre a endometriose, o mês de março é dedicado à campanha “Março Amarelo”, que visa informar a população sobre sintomas, impactos na qualidade de vida e formas de prevenção e tratamento da doença.

A endometriose é uma doença inflamatória crônica que afeta cerca de 10% a 15% das mulheres em idade reprodutiva no Brasil, o que corresponde a aproximadamente 6 milhões de brasileiras. A doença atinge cerca de 10% das mulheres em todo o mundo e causa cólicas intensas em 80% dessas mulheres. Essa condição ocorre quando o tecido que reveste o interior do útero, chamado endométrio, cresce fora dele, atingindo órgãos como ovários, intestinos e bexiga.

Os principais sintomas incluem cólicas menstruais intensas, dores durante a relação sexual, dor ao urinar e evacuar e dor pélvica crônica, além de infertilidade. Estima-se que entre 30% e 50% das mulheres com endometriose podem apresentar dificuldades para engravidar.

O diagnóstico precoce é fundamental para o tratamento eficaz da endometriose. No entanto, muitas mulheres desconhecem a doença ou demoram a procurar ajuda médica, o que pode agravar o quadro clínico. Em 2021, o Sistema Único de Saúde (SUS) registrou mais de 26,4 mil atendimentos relacionados à endometriose e cerca de 8 mil internações.

Para chamar a atenção do público em geral, a equipe do projeto de pesquisa de Dor Pélvica Crônica na Endometriose do Laboratório de Pesquisa em Neurociências, vinculado ao Departamento de Fisioterapia da Universidade Federal de Sergipe (UFS) e coordenado pela professora doutora Josi DeSantana, promove uma ação educativa no RioMar Aracaju, nesta quinta-feira, 13 de março, Dia Nacional de Luta contra a Endometriose.

Durante o evento, estudantes de fisioterapia e fisioterapeutas especializadas em Saúde da Mulher e em dor crônica estarão disponíveis para atender ao público para tirar dúvidas, falar sobre os sinais e sintomas, fatores de piora e melhora da dor e possíveis tratamentos. A ação acontece das 10h às 22h, no Piso L1 do shopping, próximo à Kalunga.

A iniciativa busca reforçar a importância de manter os exames em dia e facilitar o diagnóstico precoce da endometriose, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida das mulheres afetadas pela doença.

Lotti+Caldas Comunicação – foto GettyImages