Ação gratuita oferece orientação para moradores do bairro Aeroporto

Moradores do Bairro Aeroporto, em Aracaju, terão acesso, neste sábado (31), a serviços gratuitos de saúde, bem-estar e orientação nutricional. A iniciativa acontece das 8h às 11h, na Rua Alexsandro Mota Prado, nº 336, e é aberta ao público.

A proposta é promover o cuidado com a saúde, incentivar a prevenção e oferecer serviços como avaliação física com balança de bioimpedância, aferição de pressão arterial, testes de glicemia e orientação nutricional com profissionais da área.

A ação é realizada pela Rede Exata Farma Drogarias, que tem buscado fortalecer o papel social das farmácias como espaços de cuidado, informação e promoção da saúde. De acordo com a farmacêutica Priscilla Santana, responsável pela rede, ações como essa reforçam a importância da prevenção e da proximidade com a comunidade. “Nosso papel enquanto profissionais de saúde é contribuir com a prevenção. Muitas vezes, pequenas verificações como pressão ou glicemia podem alertar para situações que merecem atenção médica. Por isso, buscamos oferecer esse tipo de cuidado acessível e gratuito para a população”, explica.

Além dos serviços de saúde, os participantes poderão concorrer a brindes e participar de um sorteio especial em homenagem ao mês das mães. A atividade conta com a parceria da equipe de nutrição da Qualynutri e faz parte de uma série de ações voltadas à promoção da saúde que vêm sendo desenvolvidas pela Rede Exata Farma Drogarias.

Serviço:

O que: Ação gratuita de saúde aberta à comunidade

Quando: Sábado, 31 de maio

Horário: Das 8h às 11h

Local: Rua Alexsandro Mota Prado, nº 336 — Bairro Aeroporto, Aracaju

Atendimentos oferecidos:

Avaliação física com bioimpedância

Aferição de pressão arterial e glicemia

Orientação nutricional com profissionais da Qualynutri

Sorteios e distribuição de brindes

Da assessoria

