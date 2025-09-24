AÇÃO INTEGRADA DE COMBATE AO FURTO DE ENERGIA É REALIZADA EM SOCORRO PELA ENERGISA E POLÍCIA CIVIL

Nesta quarta-feira, 24, a Energisa realiza uma ação integrada de combate ao furto de energia em parceria com a Polícia Civil e a Polícia Científica, no Conjunto João Alves, no município de Nossa Senhora do Socorro. A operação inclui inspeções em residências e estabelecimentos comerciais com o objetivo de identificar irregularidades no consumo de energia elétrica.

A distribuidora realiza inspeções diárias com o apoio de um sistema de inteligência e monitoramento, para coibir a prática do furto ou fraude de energia. Para essa operação foram envolvidos cerca de 60 colaboradores da Energisa e da Polícia Civil. Além disso, a Energisa também conta com o apoio da população por meio de denúncias anônimas. Desde o início do ano, mais de 14 mil denúncias foram feitas à distribuidora.

O coordenador comercial da Energisa, João Victor de Sá, destaca os principais impactos do furto de energia: “A Energisa tem realizado ações contínuas para combater essa prática irregular, pois afeta diretamente a qualidade do fornecimento de energia, sobrecarrega a rede, provoca quedas ou oscilações no fornecimento, queima de equipamentos, além de colocar em risco a segurança da população e de quem pratica essa irregularidade. Importante destacar ainda que o furto de energia impacta na tarifa de energia, prejudicando clientes regulares”, alerta.

Somente este ano, já foram identificadas 3.820 irregularidades nos 63 municípios de atuação da distribuidora. Foram recuperados 9,4 GWh de energia, que seria suficiente para abastecer o município da Barra dos Coqueiros por 2 meses.

O delegado Murilo Gouveia reforça que furto de energia é crime, previsto no Código Penal. “O furto e fraude de energia são crimes com pena de até quatro anos de reclusão e multa. Hoje estamos atuando em mais uma ação conjunta para coibir esse crime que traz prejuízos para toda população”, afirma.

Como a população pode denunciar

A Energisa fiscaliza com frequência unidades consumidoras para constatar eventuais irregularidades e conscientizar a população sobre os impactos dessas ações, mas as denúncias também são fundamentais para combater os atos criminosos. Ligações clandestinas e fraudes nos medidores podem ser denunciadas de forma anônima pelo telefone 0800 079 0196. A denúncia é anônima.

Atendimento especial

Para clientes que quiserem regularizar débitos e situações pendentes, a Energisa montou um posto de atendimento especial, na Avenida Nossa Senhora do Socorro, na Praça Hilton Lopes, Bairro João Alves, próximo ao Centro de Especialidades José do Prado Franco e à SAMU. O atendimento vai acontecer nos dias 24 e 25 (quarta e quinta-feira), das 8h30 às 16h.

Texto e foto: Camila Moreira da Silva