Ação solidária converte lacres de alumínio em cadeiras de rodas para instituições

Mais de 200 quilos de lacres de latinhas foram revertidos em duas cadeiras de rodas que serão doadas à AAACASE e à APAE de Aracaju

Uma iniciativa do Shopping Jardins, em parceria com o Projeto Lacre do Bem, está beneficiando pessoas com dificuldade de locomoção, além de promover o desenvolvimento sustentável. Em mais um ano, a ação acabou de arrecadar 210 quilos de lacres de latinha, que foram convertidos em duas cadeiras de rodas. Agora, os equipamentos serão doados à Associação de Apoio ao Adulto com Câncer do Estado de Sergipe (AAACASE) e à Apae Aracaju.

As duas cadeiras estão em exposição na Praça Girassol, em frente à loja Cacau Show, e serão entregues às instituições no dia 25 de novembro. Esta é a segunda doação realizada pela iniciativa. A partir dos lacres arrecadados no Shopping Jardins, o projeto comprou e doou uma cadeira de rodas ao GAAC e outra à AAACASE em agosto do ano passado.

“Cada lacre depositado é um ato de cuidado com o meio ambiente e com o próximo. Agradecemos à população sergipana, que segue engajada nessa campanha e, juntos, conseguimos ajudar duas importantes instituições – AAACASE e Apae. Estamos muito felizes em promover esse elo entre sustentabilidade e solidariedade, ao lado do projeto Lacre do Bem”, destaca Vivianne Andrade, coordenadora de Sustentabilidade do Shopping Jardins.

Sustentabilidade e solidariedade

A parceria do Lacre do Bem com o Shopping Jardins continua e a campanha segue arrecadando mais lacres de latinhas de alumínio. A população pode contribuir, descartando o material nos coletores instalados nas praças de alimentação Jardins e Arcos.

Criado em 2013, o projeto surgiu da iniciativa da pequena Júlia Macedo, que aos nove anos de idade, começou a juntar lacres para comprar e doar uma cadeira de rodas. Após mobilizar amigos, parentes e colegas de escola, a ideia da garotinha de Minas Gerais foi crescendo, até se tornar o Lacre do Bem. Hoje, a ONG conta com parceiros em diversos Estados do país.

Fotos: Arquivo Shopping Jardins – Lotti+Caldas Comunicação