ACI CAST ESTREIA NOVA TEMPORADA DISCUTINDO AS PERSPECTIVAS PARA O MERCADO IMOBILIÁRIO EM 2025

No primeiro episódio do ano, a convidada foi a empresária Adriana Fontes, da Fontes Correspondentes Bancárias

O primeiro episódio da nova temporada do ACI Cast, o podcast oficial da Associação dos Corretores de Imóveis de Sergipe (ACI/SE), já está no ar e o tema não poderia ser outro: as expectativas para mercado imobiliário neste ano. Para falar sobre o assunto, o presidente da ACI, Anderson Ramos, e o vice-presidente, Gilson Rodrigues, receberam a empresária Adriana Fontes, da Fontes Correspondentes Bancárias. O podcast está disponível canal da entidade no Youtube, o ACI Sergipe.

Além das perspectivas para o mercado, a estreia da temporada também reforçou a importância da capacitação contínua dos profissionais que desempenham um papel essencial para a segurança e celeridade nas transações imobiliárias.

“A ACI tem um papel importante nesse processo, promovendo eventos e cursos voltados para o aperfeiçoamento da categoria. Teremos uma programação intensa, com treinamentos, eventos sociais, entretenimento e ações para fortalecer a classe e buscar mais celeridade nos processos junto aos órgãos competentes”, destacou Anderson Ramos.

Durante o bate-papo, os participantes também abordaram sobre as novas regras para financiamento e a taxa de juros, esclarecendo dúvidas comuns tanto para os corretores de imóveis quanto para a população em geral.

“Ter um espaço para falar sobre esse assunto, esclarecer as principais mudanças no financiamento, os desafios do setor, é muito bom para todo mundo e o ACI Cast faz muito bem esse papel”, reconheceu Adriana Fontes.

Sobre o ACI Cast

Lançando em julho de 2023, o ACI Cast já colocou em pauta diversos assuntos de interesse da categoria e da sociedade como um todo. Entre os entrevistados da primeira temporada estão o advogado e mestre em Direito Imobiliário, Pedro Celestino, advogada Aline Feitosa, Fábio Garcez do Grupo Alfama, Mikael Linhares, sócio da Fontes Correspondentes, Dimas Barreto, tabelião substituto do 7° Ofício, e o CEO da Valor Imobiliária, Aroldo Franca.

A nova temporada tem o apoio da Construtora Celi, Alfama Cursos, Fontes Correspondente, Valor imobiliária.

Texto e foto NV Comunicação