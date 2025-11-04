ACI/SE realiza 1ª Corrida dos Corretores de Imóveis de Sergipe no dia 13 de dezembro

Evento inédito celebra integração, saúde e fortalecimento da categoria

A Associação dos Corretores de Imóveis de Sergipe (ACI/SE) promove no dia 13 de dezembro a 1ª Corrida dos Corretores de Imóveis de Sergipe, uma iniciativa inédita que marca um novo momento de união, valorização profissional e incentivo à qualidade de vida entre os corretores sergipanos. A largada será às 16h, no Calçadão da Praia Formosa, bairro 13 de Julho, em Aracaju, reunindo corretores, familiares e amantes da corrida de rua em uma experiência que alia esporte, confraternização e fortalecimento da categoria.

Com percursos de 2,5 km, 5 km e 10 km, a competição é aberta ao público e aos profissionais do setor, que poderão se inscrever nas modalidades Geral, Corretores e PCD, nas versões masculina e feminina. Todos os corredores vão receber medalha finisher e os três primeiros colocados de cada categoria serão premiados com troféus e brindes especiais.

“Encerramos o ano com um grande evento de confraternização, que reforça a importância do cuidado com a saúde e o bem-estar dos nossos profissionais. A corrida é mais do que uma competição. É uma celebração da nossa categoria, do espírito de união e do papel essencial que os corretores desempenham no desenvolvimento de Sergipe”, destaca o presidente da ACI/SE, Anderson Ramos.

Além de promover a integração e o estímulo à atividade física, a corrida busca dar visibilidade ao mercado imobiliário sergipano e fortalecer o sentimento de pertencimento entre os corretores. Segundo a direção da ACI/SE, a entidade tem trabalhado de forma contínua para aproximar os profissionais, ampliar as ações de formação e valorização da categoria e reforçar o papel da associação como referência na defesa dos interesses do setor.

Inscrições

As inscrições seguem abertas até 30 de novembro pelo site www.inscricoes.run. O investimento é de R$100 para o público em geral, mas os corretores de imóveis associados à ACI tem um desconto de 50%. Idosos têm 50% de desconto (cupom IDOSO50), e pessoas com deficiência (PCDs) devem realizar inscrição presencial mediante agendamento pelo WhatsApp 79 98106-3040. Os dez primeiros PCDs de baixa renda inscritos via CadÚnico terão gratuidade.

“Queremos que a corrida seja um marco no calendário da categoria, incentivando hábitos saudáveis, a convivência e o orgulho de ser corretor de imóveis. A ACI/SE segue firme em seu compromisso de fortalecer o setor e promover o bem-estar de seus associados”, conclui Anderson Ramos.

O evento conta com o apoio de nomes importantes do setor imobiliário, entre eles a Construtora Celi, Lucci Incorporações, Valor Imobiliária, Construtora MRV, Rede Imob, Corretora Denia Matos, Construtora Stanza, Alfama Cursos, Fontes Correspondentes Bancários, Cred Prime e Banese.

Texto e foto NV Assessoria