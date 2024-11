ACI/SE reúne corretores de imóveis em evento sobre bem-estar

A Associação dos Corretores de Imóveis de Sergipe (ACI/SE) realizou nesta quinta-feira, 31, um evento voltado para a saúde e o bem-estar de toda a categoria. O encontro reuniu profissionais da área para discutir temas essenciais para desenvolvimento pessoal e profissional dos participantes, como inteligência emocional e as novas regras para o financiamento de imóveis pela Caixa Econômica.

De acordo com o presidente da ACI, Anderson Ramos, o evento foi realizado em parceria com a Alfama Cursos e teve como objetivo fortalecer o relacionamento com os corretores de imóveis associados por meio de quatro palestras sobre temas diversos, como psicologia e empreendedorismo

“O objetivo da Associação é sempre oferecer capacitação, benefícios e conscientização para todos os associados. Além de abordarmos questões de saúde, também trouxemos atualizações sobre o mercado imobiliário, incluindo as recentes mudanças na Caixa Econômica Federal em relação aos financiamentos”, destacou.

A primeira palestra foi conduzida por Adriana Fontes, correspondente da Caixa Econômico Federal, que compartilhou atualizações sobre regras da Caixa para Financiamento. A partir desta sexta-feira,01, os mutuários que financiarem imóveis pela CEF terão de pagar entrada maior e financiar um percentual mais baixo do imóvel.

“Sabemos que a maior parte das vendas, cerca de 70%, depende de um financiamento bancário da Caixa Econômica Federal. Como eu sou credenciada, eu faço essa atualização junto aos corretores e abordei na palestra as novas regras para financiamento que devem impactar diretamente nas vendas”, pontuou.

O coordenador de saúde da Alfama, Caio Guilherme, reforçou a importância do autoexame de mama, da prevenção ao câncer do colo do útero e dos cuidados com a saúde mental. “É fundamental discutir esses assuntos com as mulheres presentes e promover mais aprendizado. Trazer essas mulheres, informá-las sobre saúde e ajudá-las a compreender melhor o próprio corpo, suas preocupações e ansiedades, é essencial”, afirmou.

Com 12 anos de atuação na área, a corretora de imóveis Solange Jesus abordou em sua palestra a importância da inteligência emocional para o equilíbrio entre a vida profissional e pessoal. Na oportunidade, ela apresentou algumas ferramentas para gerenciamento de emoções e que contribuem para bons resultados.

“Muitas vezes focamos apenas no lado profissional, esquecendo de trabalhar nossas emoções, o que gera ansiedade, insegurança e falta de resultados positivos. A chave para o sucesso está no equilíbrio. Espero que todos saiam com uma nova consciência sobre o estado atual de suas vidas e com uma visão clara de onde querem chegar, dando atenção também à saúde, à família e às emoções, que muitas vezes acabam sendo negligenciadas”, disse.

A procrastinação também foi um dos temas abordados durante o evento. De acordo com a neuropsicóloga Lizandra Soares, esse é um fator que compromete a produtividade em diversas profissões, especialmente em áreas autônomas como a dos corretores de imóveis, e pode estar relacionado a diversos fatores, como baixa autoestima, autocrítica excessiva, ansiedade ou até depressão.

“O primeiro passo é entender o que está causando essa procrastinação, identificar o que está afetando sua produtividade. O segundo passo, após essa conscientização, é criar estratégias para se organizar e agir de forma mais eficaz. Na ciência, a procrastinação é vista como uma falha entre o planejamento e a ação. Nesse intervalo, fatores emocionais, organizacionais e comportamentais podem interferir tanto no planejamento quanto na execução. Compreendendo esses pontos, é possível pensar em formas de garantir um planejamento eficiente e uma execução eficaz”, finalizou.

Sobre a ACI/SE

A Associação dos Corretores de Imóveis de Sergipe (ACI/SE) foi fundada em novembro de 2019 e representa os interesses da categoria, diante de diversas demandas e carências dentro do setor imobiliário, além de atuar na valorização dos profissionais do estado. Atualmente, a instituição mantém um calendário anual de ações voltado para a categoria e para comunidade em geral.

Fonte e foto NV Comunicação