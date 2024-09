Homem morre e outro fica ferido durante acidente com rede elétrica

Uma pessoa morreu e outra ficou ferida após acidente em rede de alta tensão na manhã desta sexta-feira (27), em uma residência no Bairro Eduardo Gomes, em São Cristóvão.

As informações são de que equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados e estão no local.

Segundo populares, uma das vítimas foi socorrida e foi encaminhada para o Hospital de Urgências de Sergipe.

. O outro homem não resistiu e morreu.

Uma equipe da Energisa também foi acionada para realizar a interrupção de fornecimento de energia elétrica na região.

Foto redes sociais

Matéria atualizada para acréscimo de informação.