Acidente entre caminhão e carro de passeio deixa dois feridos em Arauá

Uma acidente envolvendo um veículo de passeio e um caminhão deixou duas pessoas feridas na noite deste domingo (30), na rodovia SE-285, no município de Arauá.

De acordo com informações passadas pelo Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv), o caminhão transitava no sentido Arauá/Umbaúba, quando o carro, que seguia sentido oposto, tentou desviar de um veículo na contramão e acabou colidindo frontalmente com o carro.

Ainda segundo o BPRv, o condutor e o passageiro do carro de passeio foram socorridos e hospitalizados com ferimentos.

Os militares realizaram o teste de etilômetro no condutor do caminhão, o qual resultou negativo.

Com informações e foto do BORv